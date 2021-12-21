Tekirdağ 2021 Kamu-STK Arama Kurtarma Tatbikatı değerlendirme toplantısı yapıldı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da gerçekleştirilen Arama ve Kurtarma Tatbikatının değerlendirme toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından akredite edilen 12 Sivil Toplum Kuruluşu ve 2 Kamu Arama Kurtarma ekibinin katılımı ile Tekirdağ'da gerçekleştirilen Arama ve Kurtarma Tatbikatının değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bu doğrultuda, tatbikatın sonuçlarını değerlendirmek ve görülen eksiklikleri müzakere etmek amacıyla, Tatbikat Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, AFAD İl Müdürü Recep Erol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Meteoroloji İl Müdürü Salih Güder tatbikata katılan sivil toplum kuruluşlarının Arama Kurtarma Ekip üyeleri ile tatbikatta görevli yerel ekipler katıldı.

Tatbikat Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Yıldırım, Kamu-STK tatbikatının Tekirdağ'da yapılmasından son derece memnun olduğunu ifade ederek, tatbikata katılan ekipleri kentte görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Vali Yıldırım, tatbikata katılan personeli ve STK temsilcilerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. - TEKİRDAĞ