Teke Tek'in konuklarından Faruk Acar kimdir? Faruk Acar hangi araştırma şirketinin sahibi?

Fatih Altaylı'nın sunduğu ve konuklarına sorular yönelttiği Teke Tek programının 2 Kasım 2020 tarihli bölümünde yer alan konuklarından biri de Faruk Acar oldu. Türkiye Ne Konuşuyor? programında da yer alan Faruk Acar kimdir? Faruk Acar'ın anket şirketi nedir? Faruk Acar'ın mesleği nedir? Faruk Acar hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

Faruk Acar daha önce Fenerbahçe'nin seçim zamanı Aziz Yıldırım'ın yanında görülen bir isimdi. Aziz Yıldırım'la birlikte görülen isim seçim sürecini birlikte yürüttüğü düşünülmüştü. Peki, Faruk Acar kimdir?

FARUK ACAR KİMDİR?

Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar, araştırmacıdır. Yedi kardeş olan Faruk Acar'ın babası ise Milli Görüşçü ve eski Refah Partilidir. İmam Hatip mezunu Faruk Acar hafızlık eğitimi almıştır. Üniversite eğitimi Kamu Yönetimi üzerine tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini devam ettirmiştir.

Anketör olarak Araştırma sektörü ile tanışan Faruk Acar, ardından yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmüştür.

1999 yılında Andy-Ar Strateji Geliştirme ve Sosyal Araştırmalar Merkezini kurmuştur. Günümüzde aktif olarak Andy-Ar Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Araştırma şirketi 2010 yılında Türkiye Anayasa Değişikliği Referandum sonuçlarını %57 olarak tahmin etmiş sonuç ise %57.4 olarak çıkmış ve büyük bir başarı elde etmiştir.

Evli olan Faruk Acar'ın bu evliliğinden iki evladı vardır. Aslen baba tarafından Bursa'lıdır ve Bursa'da dünyaya gelmiştir.

Merkezi İstanbul'da bulunan Araştırma Şirketi'nin toplam 35 İl'de temsilciliği bulunmaktadır.