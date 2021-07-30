"Tekbirler yangını söndürür" paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı
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"Tekbirler yangını söndürür" paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Sosyal medya hesabından "Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür" paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Cübbeli "Dün tekbir getirmekle ilgili attığım tweet; insanlara bir an evvel yangında ne okuyacaklarına dair bir zikir telkin etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweettir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangılarıyla mücadele sürerken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Cübbeli, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Hadis-i Şerif'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor" ifadelerine yer verdi.

"BU PAYLAŞIMI HERKESE DUYURALIM"

Cübbeli açıklamasının devamında ise "Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez. Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin" dedi.

"ACELE OLARAK ATILMIŞ BİR TWEET'TİR"

Bu çıkışı ile Twitter'da Türkiye gündeminde ilk 5'e giren Cübbeli'den yeni bir paylaşım daha geldi. Büyük yankı uyandıran sözleriyle ilgili geri adım atan Cübbeli, şu satırlara yer verdi: "Dün tekbîr getirmekle ilgili attığım tweet; insanlara bir an evvel yangında ne okuyacaklarına dair bir zikir telkin etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweet'tir."

İşte Cübbeli'nin son paylaşımı;

'Tekbirler yangını söndürür' paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı

Cübbeli'nin tartışma yaratan o paylaşımları;

'Tekbirler yangını söndürür' paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı
'Tekbirler yangını söndürür' paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı
Türkiye yangınlarla boğuşurken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Tekbirler yangını söndürür
Türkiye yangınlarla boğuşurken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Tekbirler yangını söndürür
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (7)
SERDAR CAKMAK: Biraz dinimiz islam ile ilginiz olsa tekbirin yangını sondurmesine ne derece yardımcı olduğunu bilirsiniz.o tekbirler getirilmemiş olsa ne o uçak yerden kalkar nede o yangının üzrine gider sizlerde tekbir getirseniz ne yangın kalır ne de ülkemiz üzerine bu kadar dinsin imansız şeytan yolunda gidenler kalır. Bu yangınlar afetler depremeler dinimize düşman olanları destekleyenlerden geliyor.
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LUT BEKTAŞ: HOCANIN DEDİĞİ HERŞEYİ İŞİNİZE GELDİĞİ GİBİ ANLAYIN SONRA HOCA ÖYLE HOCA BÖYLE SİZİN ASIL DERDİNİZ HOCA FALAN DEĞİL ALLAHA PEYGAMBERE İSLAMA DÜŞMANSINIZ....
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NAMİK KEMAL ERDEM: Allah'ın seviyorsanız yapmayınız böyle din tüccarların haberi.sogutmayin gerçek din aşkı olan bu sevgiden.hic bir inanç oyuncak hale gelmesine izin vermeyiniz.yazik olur .
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"Tekbirler yangını söndürür" paylaşımı yapan Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı - Haberler
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