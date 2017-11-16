Tek Teker Arif' ile Kız Arkadaşı Kazada Öldü (1)

'TEK Teker Arif' olarak tanınan motosiklet şovmeni 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu ile yanındaki kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde kaza geçirdi. Tali yoldan gelen kamyonete çarpan motosikletteki Razgatlıoğlu ile Özcan yaşamını yitirdi.



Arif Razgatlıoğlu, milli motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun da babası.



- Antalya