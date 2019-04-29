Tek Koluyla Sanatsal Pastalar Yaptı, Ödülleri Kaptı

SAMSUN (İHA) – Yaşadığı kaza sonucu tek kolu kesilen Hamza Taşdemir, katıldığı Uluslararası Pasta Yarışması'nda 3 ödül birden aldı.

Gaziantepli pasta ustası Hamza Taşdemir (36), 25 yıldır pasta yaparak insanları mutlu etmeye çalışıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Taşdemir, 4 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucunda tek kolunu kaybetti. Kendisine ait pastanede tek koluyla çalışmaya devam eden Hamza Taşdemir, kolunun kesilmesine rağmen işini bırakmayarak sanat eseri pastalarını üretmeye devam etti. Samsun'da düzenlenen Uluslararası Pasta Yarışması'na katılan Hamza Taşdemir, 4 ayda hazırladığı 5 devasa pastayla girdiği yarışmada 3 dalda ilk 3'e girerek madalya kazandı.

"Bu pastaları 4 ayda hazırladım"

Uzun uğraşlar sonucunda sanat eseri tadında pastalar ortaya çıkardığını ifade eden Hamza Taşdemir, "Yaptığım işi, pastacılığı çok seviyorum. 25 yıldır pasta yapıyorum. 4 yıl önce kaza geçirdim ve kolumun birini kaybettim. Buna rağmen işime daha çok sarıldım. Hayata da işim sayesinde bağlandım. Bu işi yapmaktan keyif alıyorum. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Çünkü doğum günü ya da bir evlilik pastası yaptığınızda insanlar mutlu oluyor. İşinizi sevdiğiniz zaman ortaya güzel eserler çıkıyor. Yarışmaya katıldığım eserleri yaklaşık 4 ayda hazırladım. Defalarca kez hatalarımız gördüm ve bozuk tekrar baştan yaptım" dedi.

"Tek kolla yapamazsın dediler, eskisinden daha iyi pastalar yaptım"

İnsanların ön yargılarına karşı hayattan kopmayarak, işine dört kolla sarıldığını vurgulayan Taşdemir, "Bazı insanlar kaza geçirdiklerinde ya da vücutlarındaki bir uzvunu kaybettiğinde hayata küsüyor. Hayata küsmek çözüm değil. Bizden daha kötü durumda olan engelli arkadaşlarımız var. 2 eli, 2 ayağı olmayan insanlar var. Hayata olumlu yönden bakmak lazım. Hayata küsüp kenara oturmak, kendi kendini heder etmektir. Çünkü bu hayat bir şekilde yaşanacak. Engelli ve engelsiz. Hayata küsmek, hiçbir şeye çözüm sağlamaz. Kolum kesildiğinde bana, 'Bitti artık. Bu işi bir daha yapamazsın' diyenler çok oldu. Ama ben eskisinden daha güçlü bir şekilde pasta yapıyorum. Bu işi yapmaktan çok da mutluyum" diye konuştu.

5 kategoride yarışa katılan Hamza Taşdemir, bu kategorilerin üçünde ilk 3'e girmeyi başararak, madalya kazandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA