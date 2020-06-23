Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
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Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu

Kızı Melisa ile Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile bir araya gelerek akşam yemeği yedi. Çiftin birlikte olduğu ise restoranda olan kişilerin görüntüleyip paylaşmasıyla ortaya çıktı.

23.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:44

Yıllarca sevgili kaldıktan sonra evlenen ve 15 ay sonra boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa için bir araya geldi. Uzun süredir Dominik'te olan geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Acun Ilıcalı, kızını görmek için Subaşı ile buluştu.

BULUŞUP YEMEK YEDİLER

Bir kızları olduğu için boşandıktan sonra arkadaş kalan iki ünlü isim ayrı ayrı tatil yaptıkları Bodrum'da bir araya geldi. Sevgilisi Guido Senia ülkesine gittiği için ailesine daha çok vakit ayıran Subaşı, geçtiğimiz akşam arkadaşları ve Acun Ilıcalı ile Gümüşlük'te yemek yerken görüntülendi. Çiftin bu anları ise mekandaki diğer kişiler tarafından kayda alındı. Karşılıklı yemek yiyen Acun ılıcalı ve Şeyma Subaşı'nın görüntüsü kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Şimdilerde farklı kişilerle aşk yaşayan iki ünlü isim, sosyal medya hesaplarından birlikte akşam yemeğinde oldukları anlardan fotoğraf ve video paylaşmadı.

Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında Şeyma Subaşı'nın çok iyi bir anne olduğunu belirterek "Onun hakkın hiç yemem" demişti.

Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Haber Yorumları (1)
KEMO: gu ido görmesin sonra çok kıskanır . Benden söylemesi
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