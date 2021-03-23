Tek celsede bitti! Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı
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Tek celsede bitti! Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı

23.03.2021 07:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 08:05
Tek celsede bitti! Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı

Yalova, sosyal medya üzerinden ayrılık haberlerini doğrulamasının ardından 16 Mart'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

Yalova, sosyal medya üzerinden ayrılık haberlerini doğrulamasının ardından 16 Mart'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Dava geçtiğimiz cuma günü görüldü. Duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Hakimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine Melike İpek Yalova "Boşanma konusunda anlaştık. Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilsin" dedi. Altuğ Gültan da boşanmak istediğini ifade etti. 5 dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetti. Yalova ve Gültan'ın birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi. 

Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan, 2019 yılında İzmir'de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide rol alan güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike İpek Yalova 57'nci Hükümet'in Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır. Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yalova, Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' alanında master yaptı.

Melike İpek Yalova, oyunculuğa adım atmasını şu sözlerle anlatmıştı;

"Çok yakın bir arkadaşımla öğle balıkçıya gittim. Orada Allah rahmet eylesin Meral Okay, Mehmet Günsür ve Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Nermin Eroğlu varmış. Ben sadece Meral hanım ve Mehmet beyi biliyorum. Nermin hanım yanıma geldi 'Rol için sizi düşündük. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bir ara bana uğrar mısınız?' dedi. Kartını bıraktı. Gittim, deneme çekimi yapıldı. Hepsinin onayı çıktı ve başladım."

Kaynak: Hürriyet

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