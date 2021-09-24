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Tehlikeli kardeşler... Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü 'Timsah Ateşi'nde başrolde!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Tehlikeli kardeşler... Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü 'Timsah Ateşi'nde başrolde!

ALANNAH İLE FIANNAÇolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan "Timsah Ateşi"ni sahneye taşıyor.

ALANNAH İLE FIANNA

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan "Timsah Ateşi"ni sahneye taşıyor. 1989 yılında Kuzey İrlanda'da yaşayan iki kız kardeşin çalkantılı hayatlarını konu alan oyunda 'Alannah' karakterini Funda Eryiğit, 'Fianna'yı ise Hazar Ergüçlü canlandıracak.

18 ARALIK'TA PERDE AÇIYOR

2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali'nde sahnelenen "Timsah Ateşi", Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği oyunun prömiyeri, 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de yapılacak. Biletler ise 29 Eylül Çarşamba günü itibarıyla satışa sunulacak.

Kara komedi

Sevgisiz bir Katolik evinde geçen kara komedi, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ile dindar ablası Alannah'ın (Funda Eryiğit) hikayesini anlatıyor.

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Haber: Tehlikeli kardeşler... Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü 'Timsah Ateşi'nde başrolde! - Haberler Magazin
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