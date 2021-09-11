Tehlikeli anlar kamerada! Dünyanın en zehirli yılanına karşı meydan okudu - Haberler
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Tehlikeli anlar kamerada! Dünyanın en zehirli yılanına karşı meydan okudu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Tehlikeli anlar kamerada! Dünyanın en zehirli yılanına karşı meydan okudu

Hindistan'da dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan kobra yılanını kontrol etmeye çalışan adamın kendini tehlikeye attığı anlar saniye saniye görüntülendi. Yılanın bir anda saldırıya geçtiği adamın kendini zor kurtardığı izleniyor.

Sosyal medyada yayılan bir video, yürekleri ağza getirdi. Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen kobra yılanı ile bir adamın yer aldığı videoyu izleyenler gerilim yaşadı. Hindistan'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, yılanı kontrol altına almak isteyen adamın kendisini tehlikeye attığı dakikalar yer alıyor.

YILAN ODANIN İÇERİSİNDEN HAMLE YAPTI

Adamın sinirlendirdiği kobra yılanı, odanın içerisine girdikten sonra bir anda dışarı çıkarak elinde sopa alan adama doğru hamle yapıyor. Bu sırada odaya doğru yönelen adam ise yılanın kendisine doğru yaptığı hamleden zar zor kurtuluyor. Bu anlarda izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

DEVAMINDA KONTROL ALTINA ALDI

Videonun devamında Hintli adamın, elindeki sopayla zehirli yılanı kontrol altına aldığı görülüyor. Adam daha sonra kobra yılanını doğal yaşamına bırakıyor. Bilindiği üzere bölgeden sık sık bu tarz olaylar yaşanıyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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