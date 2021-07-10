Tehlikeli ama çok çekici

BURGU ŞEKLİNDEThe Populist, İstanbulBurası, Şişli Bomontiada'da keyifli vakit geçirirken bir yandan da midenizi şenlendirebileceğiniz bir mekan. Zengin menüsüyle farklı bir tadım deneyimi yaşatıyor.

BURGU ŞEKLİNDE

The Populist, İstanbul

Burası, Şişli Bomontiada'da keyifli vakit geçirirken bir yandan da midenizi şenlendirebileceğiniz bir mekan. Zengin menüsüyle farklı bir tadım deneyimi yaşatıyor. "Burgu şeklindeki patatesin üzerine dana brisket ve yoğurt koyuyorlar ve efsane oluyor" diyor Ebru Erke. Fiyatı 70 lira. (0212) 296 20 34

MERSİN USULÜ

Zennup, İstanbul

Mersin usulü patates kızartması yapıyorlar. İncecik cips şeklindeki patateslere kıyılmış maydanoz ve sarımsak serpilerek hazırlanıyor. Bengi Kurtcebe "Sarımsak ve maydanozla patatesler çok lezzetli oluyor" diyor. Fiyatı 30 lira. (0532) 419 16 34

POUTİNE YAPIYORLAR

Sauce & Fries, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç "Belçika tipi patates kızartmasının Türkiye'deki ilk temsilcisi. Pancar sosu üzerine kırmızı soğan dokunuşuyla nefis bir patates kızartması sunuyor. Sos çeşitleri çok" diyor. Küçük boyunun fiyatı 15, büyük boyunun 20 lira. (0542) 338 37 33

ADA SAHİLLERİNDE...

Ada'm, Bozcaada

Dalga sesleri eşliğinde yemek yemeyi sevenlere göre bir mekan burası... "Cips gibi incecik ama yağ çektirmeden, mis gibi patates kızartıyorlar. Sarımsak oranı ideal ve çıtırlığı çok iyi" diyor Oğuz Yenihayat. Fiyatı 46 lira. (0286) 697 84 04

PİZZANIN EŞLİKÇİSİ

Double Zero Pizzeria, Ankara

Ankara'nın sevilen pizzacısı... Pizzalarının yanında sunduğu patates kızartmasıyla da iddialı. Erdal İpekeşen "Kibrit patatesleri çok lezzetli. Özellikle Cafe de Paris soslu pizzasıyla birlikte sunulanı tavsiye ederim" diyor. Pizzayla birlikte fiyatı 49 lira. (0312) 447 00 00

İSPANYOL LEZZETİ

Surfer Caravan, Bodrum

Bodrum'un merkezinde gündüz kafe, akşam bar olarak servis veriyor bu mekan. "İspanyolların meşhur tapas'ı, küp şeklindeki patates kızartması 'patatas bravas' Surfer Caravan'da çok başarılı" diyor Gürhan Kara. Fiyatı 25 lira. (0532) 287 50 48

YOĞURTLAMA...

Yengeç Restaurant, Fethiye

Mekanın yoğurtlama denilen patates kızartması meşhur. Burak Kan "Fethiye ve civarında 'yoğurtlama' dedikleri patates kızartması ve sarımsaklı yoğurt ikilisine, nazımın geçtiği yerlerde domates sos da ilave ettiriyorum" diyor. Fiyatı 36 lira. (0252) 612 83 83

BAHARATLI YA DA TRÜFLÜ

Lucca, İstanbul

Bebek'teki ünlü eğlence mekanı Lucca, tüm güne hitap eden geniş bir menüye sahip. Baharatlı, trüflü ve sade patates çeşitleri sevilen lezzetlerinden. Bengi Kurtcebe, Teoman Hünal ve Savaş Özbey öneriyor. Trüflü patatesi 25, sade patatesi 15 lira. (0212) 257 12 55

ANNE PATATESİ

Denizkızı, Marmaris

Marmaris, Söğüt'teki bu mekan için Deniz Sipahi "Aslında deniz ürünleri çok meşhurdur, hele ahtapotu müthiştir. Ama anne patatesi yemek için de doğru adrestir. Gitmişken cips patates yemeyi de unutmayın" diyor. Fiyatı 40 lira. (0542) 601 52 77

Kaynak: Hürriyet