Tehlike saçan metruk bina Efeler Belediyesi tarafından yıkıldı
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Tehlike saçan metruk bina Efeler Belediyesi tarafından yıkıldı

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Tehlike saçan metruk bina Efeler Belediyesi tarafından yıkıldı

Aydın Efeler ilçe merkezindeki bazı mahallelerde buluna ve sit alanı içerisinde kaldığı için kimsenin dokunamadığı ve tehlike saçan binalardan biri devlet eliyle yıkıldı.

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Aydın Efeler ilçe merkezindeki bazı mahallelerde buluna ve sit alanı içerisinde kaldığı için kimsenin dokunamadığı ve tehlike saçan binalardan biri devlet eliyle yıkıldı. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokan binanın yıkılması çevre sakinlerini sevindirdi.

Efeler ilçe merkezinde bulunan 3. derece sit alanı içindeki tehlike oluşturan metruk bina Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde yıkıldı. Efeler Kaymakamlığı ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınarak yapılan yıkım çalışması, Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirildi.

Metruk binanın çevresinde ikamet eden vatandaşlar, söz konusu binanın yıkılma tehlikesi ile can ve mal güvenliğini tehdit etmesi ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "Efeler Belediyesi gerekli çalışmayı gerçekleştirdi ve mahallemizi güvenli hale getirdi. Başta Efeler Belediye başkanı Fatih Atay olmak üzere, bizim için ciddi sıkıntı olan binanın yıkılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - AYDIN

Tehlike saçan metruk bina Efeler Belediyesi tarafından yıkıldı
Tehlike saçan metruk bina Efeler Belediyesi tarafından yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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