TEHLİKE ARZ EDEN ÇATILARDAKİ BUZ KÜTLELERİ TEMİZLENİYOR.

Kış aylarının en büyük tehlikelerinden birisi olan buz sarkıtları, Belediye Başkanımız Faruk Demir'in talimatıyla, Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından önlemler alındıktan sonra temizleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi derecelere düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtlarını temizlemek için yoğun mesai harcıyor.

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