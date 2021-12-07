TEHLİKE ARZ EDEN ÇATILARDAKİ BUZ KÜTLELERİ TEMİZLENİYOR. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEHLİKE ARZ EDEN ÇATILARDAKİ BUZ KÜTLELERİ TEMİZLENİYOR.

Habermetre - Haberler | Toplum
TEHLİKE ARZ EDEN ÇATILARDAKİ BUZ KÜTLELERİ TEMİZLENİYOR.

Kış aylarının en büyük tehlikelerinden birisi olan buz sarkıtları, Belediye Başkanımız Faruk Demir'in talimatıyla, Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından önlemler alındıktan sonra temizleniyor.

Kış aylarının en büyük tehlikelerinden birisi olan buz sarkıtları, Belediye Başkanımız Faruk Demir'in talimatıyla, Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından önlemler alındıktan sonra temizleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi derecelere düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtlarını temizlemek için yoğun mesai harcıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title