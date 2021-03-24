Konuğu tarafından tehdit edilen Esra Erol'un saldırıya uğradığı iddiası
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Konuğu tarafından tehdit edilen Esra Erol'un saldırıya uğradığı iddiası

24.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:24
Konuğu tarafından tehdit edilen Esra Erol'un saldırıya uğradığı iddiası

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında eski eşini öldürdüğü iddia edilen Kibar Hanım'ın konusunu işlediği için tehdit edildiğini söyleyen Esra Erol'un yayın sonrası saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Dün yayınlanan programında açıklama yapan Erol, böyle bir saldırının söz konusu dahi olmadığını söylentilerin tamamen yalan olduğunu söyledi.

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Esra Erol, geçtiğimiz günlerde yeni evlendiği adamı dolandırdığı iddia edilen Kibar Ünüvar'ın olayını işlemeye başladı. Dolandırıcılık şüphesiyle ekrana çıkan Ünüvar'ın yıllar önce silahla yaralanma sonucu hayatını kaybeden eşinin ölümüne sebep olduğu ileri sürüldü. Bu konuyu işlemeye başlayan Esra Erol, delilleriyle konuyu işlemeye başlayınca Kibar Ünivar ve çocukları tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Yaşanan tehdit olayının ardından birçok mecrada Erol'un yayın sonra saldırıya uğradığı hatta hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Günlerdir hakkında çıkan iddialara kulak asmadığını ancak babasının haberleri görüp "Kızım benden bir şey saklıyorsun" demesi üzerine açıklama yapmak istediğini söyleyen Erol, canlı yayında açıklamada bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMADI, SEVENLERİMİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Programının sonunda açıklama yapan Esra Erol şu ifadeleri kullandı: "Beni üzen şey benim saldırıya uğradığıma dair haberlerin sevenlerimi ve ailemi üzüyor olması. Böyle bir durum yok yaşanmadı. Eline klavyeyi geçiren yazıyor. Esra Erol doğru bildiği yayıncılık anlayışıyla devam ediyor. Beni seven herkesin içi rahat olsun.

Ezgi Özdemir - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Ezgi Özdemir
Doğruluk Kontrolü
Konuğu tarafından tehdit edilen Esra Erol'un saldırıya uğradığı iddiası
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Geçtiğimiz günlerde eski eşini öldürdüğü iddia edilen Kibar Hanım'ın konusunu işlediği için tehdit edildiğini söyleyen Esra Erol'un yayın sonrası saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Programında açıklama yapan Erol, böyle bir saldırının söz konusu olmadığını belirtti.

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