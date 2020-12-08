Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı

Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük ölüm sayısı dün 203 ile salgının ülkemizde başladığı mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Tedbirlerin her geçen gün sıkılaştırılmasına rağmen ölüm sayılarında art arda kahreden rekorlar kırılması salgının vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı koronavirüs tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan 196 bin 902 testle birlikte toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye ulaştı.

CAN KAYBINDA YENİ REKOR

Dün semptom gösteren 6 bin 420 hastayla birlikte 32 bin 137 yeni vaka tespit edilirken toplam hasta sayısı 545 bin 711'e çıktı. Can kaybı da 203 artarak 15 bin 103'e yükseldi.

5 BİN 836 AĞIR HASTA VAR

Güncel verilere göre 5 bin 17 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 436 bin 270'e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 72'NİN ÜSTÜNDE

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 oldu.

"KISITLAMALARIN ETKİSİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"

Sosyal medya hesabından güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların etkisinin görülmeye başlandığını söyledi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

*"Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor.

* Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz.

* Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak"

DÜN DE 195 GÜNLÜK ÖLÜM SAYISIYLA ACI BİR REKOR KIRILMIŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın 6 Aralık korona verilerine göre semptom gösteren 6 bin 93 hastayla birlikte 30 bin 402 yeni vaka tespit edilmişti. 195 kişi hayatını kaybederken 4 bin 11 kişi de iyileşmişti.