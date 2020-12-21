Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yetiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yetiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

21.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:30

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ali Pınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ali Pınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Pınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı yakınları tarafından morgdan alınarak, Türkoğlu ilçesine getirildi.

Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınar'ın naaşı aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Pınar'ın yakınları ile Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem ve mesai arkadaşları katıldı.

Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yetiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yetiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yetiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yetiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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