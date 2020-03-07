Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabının basımı iptal edildi
Hachette kitap yayınevi, ABD’li ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen'nın notlarından derlediği öz yaşam öyküsünü konu alan kitabı basmayacağını açıkladı.
07.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:30
Hachette kitap yayınevi, ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen'nın notlarından derlediği yaşam öyküsünü konu alan kitabı basmayacağını açıkladı.
Hachette, kitabın basılmasıyla ilgili anlaşma sağlanan telif haklarının yeniden ünlü oyuncuya teslim edildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com