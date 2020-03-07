Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabının basımı iptal edildi
Haberler » Dünya » Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabının basımı iptal edildi - Haberler

Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabının basımı iptal edildi

Hachette kitap yayınevi, ABD’li ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen'nın notlarından derlediği öz yaşam öyküsünü konu alan kitabı basmayacağını açıkladı.

07.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:30
Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabının basımı iptal edildi

Hachette kitap yayınevi, ABD'li ünlü oyuncu ve 'nın notlarından derlediği yaşam öyküsünü konu alan kitabı basmayacağını açıkladı.


Hachette, kitabın basılmasıyla ilgili anlaşma sağlanan telif haklarının yeniden ünlü oyuncuya teslim edildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler