Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı
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Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı

İpek Er'e tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Başsavcılığın tahliyeye itirazını reddeden mahkeme, kararının gerekçesini "rızaya dayalı cinsel yönden yakınlaşma" diyerek açıkladı.

26.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:24

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, intihar ederek canına kıyan İpek Er'e tecavüz etmekle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Orhan'ın dün tahliye edilmesine başsavcılık itiraz etse de mahkeme bu itirazı reddetti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran dava süreci devam ederken mahkeme, Musa Orhan'ın tahliye kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede, "mağdurun ifadelerine de yansıyan rızaya dayalı olarak cinsel yönden yakınlaşma olduğu" noktasına vurgu yapıldı.

"RIZAYA DAYALI CİNSEL YÖNDEN YAKINLAŞMA"

Sanığın ve intihar etmeden önce mağdurun verdiği ifadeler ile adli tıp raporunu inceleyen mahkemece verilen kararın gerekçesinde "mağdurun ifadelerine de yansıyan rızaya dayalı olarak cinsel yönden yakınlaşma olduğu, söz konusu ikamette birkaç gün birlikte kaldıkları" belirtildi.

"OLAĞAN YAŞAM KOŞULLARI İLE BAĞDAŞMIYOR"

Mağdurun cumhuriyet savcısı huzurunda verdiği ifadelere dikkat çekilen kararda, "Rıza dışı gerçekleştiği iddia edilen cinsel saldırı eyleminden sonra rızaya dayalı olarak yeniden cinsel birlikteliklerde bulunulmasının olağan yaşam koşulları ile bağdaşmayacağı" savunuldu.

İNTİHAR MEKTUBU İLE İFADEDE ZITLIKLAR GÖRÜLDÜ

Kararda, "Olaydan sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen mağdurun intihar girişiminde bulunmadan önce yazdığı iddia edilen mektubunda geçen bir kısım isnatların mağdurun daha önce vermiş olduğu ifadesi ile bariz zıtlıklar barındırması ve atılı suç yönünden sanığın eylem öncesinde mağdura yapmış olduğu iddia edilen evlenme vaadinin de doktrin ve yargısal kararlara göre mağdurun fiile karşı koymasını ortadan kaldıracak nitelikte bir hile olarak kabul edilmemesi karşısında, sanığın mağdura yönelik gerçekleştirdiği iddia olunan cinsel eylemlerini cebir ve tehdit kullanarak veya mağdurun iradesini fesada uğratacak sair diğer davranışlarla gerçekleştirdiğine ve dolayısıyla üzerine atılı 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçunu işlediğine dair dosya kapsamında yer alan delillerin 5271 sayılı CMK'nın 100. maddesi kapsamında tutuklama kararı verilebilmesi yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterecek boyuta ulaşmadığı" aktarıldı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

"Hakkında çıkartılan yakalama emri üzerine ilgili kolluk birimine kendiliğinden gelerek teslim olan sanığın kaçacağı, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme veya tanıklar üzerinde baskı eylemlerinde bulunacağı yönünde dosya içerisinde herhangi bir emare de bulunmadığı" ifade edilen kararda, sanık hakkında verilen tutuklama kararının dosya kapsamında yer alan deliller uyarınca ölçülülük ilkesine aykırı olduğu yönündeki hukuki ve vicdani kanaatle sanık müdafinin itirazının kabul edildiği belirtildi. Mahkeme, Musa O'nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından tahliye edilen Musa Orhan tutuksuz olarak yargılanacak.

Öte yandan Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahliye kararına yapılan itiraz üzerine mahkeme, verdiği tahliye kararı ile ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre başkaca bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te mağdur İpek Er, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiş, şüpheli Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybeden İpek Er, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.

Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı
Haber Yorumları (3)
BOBO: TÜRKİYEDE KADINLARIN ÇOĞUNDA BU TAKTİK VAR, 35-40 YAŞINA KADAR ONLA BUNLA GEZİP GÜNÜNÜ GÜN ETMEK ARDINDAN BİRANDA TEMİZ AİLE KIZI OLUVERİP SAFTORİK KOCA BULMACA, ARDINDAN ENNN ACİL TARAFINDA ÇOCUK VE BİR İKİ SENE İÇİNDE ADAMI SÖĞÜŞLEYİP NAFAKAYI ALIP ŞUT VE TOP AĞLARDA, ŞİMDİKİ EN MODA EVLİLİKLER BU ŞEKİLDE
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BOBO: BENCEDE SENCE HAKİM BEY, RIZA VARSA İŞ BİTMİŞTİR GERİSİ KIZIN KENDİ SEÇİMİ, BAŞTAN KAÇMAYACAKTI BİLMEDİĞİ KİŞİYE, TABİİ BU İTİNDE KIZI ORTADA BIRAKMAMASI GEREKİYORDU ODA AYRI KONU
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DOĞRUSU: Zina suç sayılsaydı mahkeme Rıza var diyemeyecekti.
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