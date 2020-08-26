Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı İpek Er'e tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Başsavcılığın tahliyeye itirazını reddeden mahkeme, kararının gerekçesini "rızaya dayalı cinsel yönden yakınlaşma" diyerek açıkladı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, intihar ederek canına kıyan İpek Er'e tecavüz etmekle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Orhan'ın dün tahliye edilmesine başsavcılık itiraz etse de mahkeme bu itirazı reddetti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran dava süreci devam ederken mahkeme, Musa Orhan'ın tahliye kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede, "mağdurun ifadelerine de yansıyan rızaya dayalı olarak cinsel yönden yakınlaşma olduğu" noktasına vurgu yapıldı.

"RIZAYA DAYALI CİNSEL YÖNDEN YAKINLAŞMA"

Sanığın ve intihar etmeden önce mağdurun verdiği ifadeler ile adli tıp raporunu inceleyen mahkemece verilen kararın gerekçesinde "mağdurun ifadelerine de yansıyan rızaya dayalı olarak cinsel yönden yakınlaşma olduğu, söz konusu ikamette birkaç gün birlikte kaldıkları" belirtildi.

"OLAĞAN YAŞAM KOŞULLARI İLE BAĞDAŞMIYOR"

Mağdurun cumhuriyet savcısı huzurunda verdiği ifadelere dikkat çekilen kararda, "Rıza dışı gerçekleştiği iddia edilen cinsel saldırı eyleminden sonra rızaya dayalı olarak yeniden cinsel birlikteliklerde bulunulmasının olağan yaşam koşulları ile bağdaşmayacağı" savunuldu.

İNTİHAR MEKTUBU İLE İFADEDE ZITLIKLAR GÖRÜLDÜ

Kararda, "Olaydan sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen mağdurun intihar girişiminde bulunmadan önce yazdığı iddia edilen mektubunda geçen bir kısım isnatların mağdurun daha önce vermiş olduğu ifadesi ile bariz zıtlıklar barındırması ve atılı suç yönünden sanığın eylem öncesinde mağdura yapmış olduğu iddia edilen evlenme vaadinin de doktrin ve yargısal kararlara göre mağdurun fiile karşı koymasını ortadan kaldıracak nitelikte bir hile olarak kabul edilmemesi karşısında, sanığın mağdura yönelik gerçekleştirdiği iddia olunan cinsel eylemlerini cebir ve tehdit kullanarak veya mağdurun iradesini fesada uğratacak sair diğer davranışlarla gerçekleştirdiğine ve dolayısıyla üzerine atılı 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçunu işlediğine dair dosya kapsamında yer alan delillerin 5271 sayılı CMK'nın 100. maddesi kapsamında tutuklama kararı verilebilmesi yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterecek boyuta ulaşmadığı" aktarıldı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

"Hakkında çıkartılan yakalama emri üzerine ilgili kolluk birimine kendiliğinden gelerek teslim olan sanığın kaçacağı, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme veya tanıklar üzerinde baskı eylemlerinde bulunacağı yönünde dosya içerisinde herhangi bir emare de bulunmadığı" ifade edilen kararda, sanık hakkında verilen tutuklama kararının dosya kapsamında yer alan deliller uyarınca ölçülülük ilkesine aykırı olduğu yönündeki hukuki ve vicdani kanaatle sanık müdafinin itirazının kabul edildiği belirtildi. Mahkeme, Musa O'nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından tahliye edilen Musa Orhan tutuksuz olarak yargılanacak.

Öte yandan Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahliye kararına yapılan itiraz üzerine mahkeme, verdiği tahliye kararı ile ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre başkaca bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.