Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
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Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı

Tilki ve ayı üzerinden tecavüz hikayesi anlatılan ve büyük tepki çeken "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabının yazarı Musa Dinç, tutuklandı.

28.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:57

Gül ve Düşün adlı çocuk kitabında yer alan ve tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine şüpheli Musa Dinç hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dinç'i evinde gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Musa Dinç, "Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Yazar Musa Dinç, çocuklara yönelik 'Gül ve Düşün' masal kitabında skandala imza attı. Arı Sanat Yayınevi'nden çıkan ve fabl türünde 15 masalın bulunduğu kitapta bir tilkinin ayıya tecavüzü anlatıldı. Ayı 'namusu iki paralık olmuş', 'mahcup' ve 'suçlu' olarak gösterildi. Tilkinin 'bir cezalandırma yöntemi olarak' ayının bekâretini bozmasından bahsedildi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada bu satırların yayılmasının ve büyük tepki gösterilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, kitapla ilgili soruşturma başlattı. İğrenç olay sosyal medyada "Gül ve Düşün kitabı kaldırılsın" ve "Musa Dinç tutuklansın" başlıklarıyla 'trend topic' oldu. Kullanıcılar "Kendi kafalarının içindeki pisliği yansıtıyorlar. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak dursun böyleleri", "Yazar müsveddesi yargılanmalı", "Hiç mi denetleme yok önüne gelen istediğini yazabiliyor mu? Çocukları nasıl koruyacağız" gibi sözlerle yazarı ve yayınevini eleştiri yağmuruna tuttu.

Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı

YAYINEVİNDEN SKANDAL SAVUNMA

Hürriyet'e konuşan Arı Sanat Yayınevi yetkilisi Faruk Coşkun kitaptaki skandal ifadeleri 2019 yılında fark ettiklerini ve basımını durdurduklarını söyledi: "20 yıllık bir yayıneviyiz. Şimdiye kadar yüzlerce kitap bastık. Musa Dinç'in daha önce de kitaplarını basmıştık ve kontrol etmiştik bir sorun görmemiştik. Ancak bahsi geçen kitabın editörlüğünü kendisi yapmıştı. Biz de kendisiyle güven ilişkisi kurduğumuz için maalesef kontrol etmemiştik. Kitabı 2018 yılında bastık, 2019'da masallardaki bu ifadeleri fark edince derhal basımını durdurduk, bizdeki kitapları imha ettik. Ancak önceden satın alım yapmış olan kitap satış noktaları satmaya devam ediyormuş. Bundan yeni haberimiz oldu. İnsanlar tepki göstermekte haklı, bu durumu geçen yıl fark ettikten sonra önlem aldığımızı düşünmüştük. Kitabın ilk üç baskısı bize ait değil biz sadece son baskısını yaptık. Okuyucularımıza bu kitabı yırtmış olarak fotoğrafını bize mail atarlarsa yayın evimizden başka bir kitap hediye edeceğimizi duyurduk. Çok üzgünüz."

Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Haber Yorumları (3)
ÇAPSIZ HÖDÜK: vatandaşlıktan çıkarın ruh hast5asını
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BİLİM KURULU: REZALETTTTT!!!Nasıl bir beyin, nasıl bir ruh küçüçük çocuklara neler yazmış bu sapık, Pes gerçekten!! Sana yazar diyenin aklından şüphe ederim. Sen ileri düzeyde bir PEDOFİLSİN!! Ayrıca bunun yayınlayan yayınevi çalışanlarınında gözaltına alınıp tutuklanması lazım. Nasıl olurda bir masal kitabını incelemeden basıma sokabilirsiniz?
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SERPİL: o zaman ferhan şensoy uda tutuklayın derhal. . . .
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500
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