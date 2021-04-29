Tebbet suresi namazda okunur mu?
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Tebbet suresi namazda okunur mu?

Tebbet suresi namazda okunur mu?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Müslümanlar tarafından sıkça merak edilen tebbet suresi namazda okunur mu?

TEBBET SURESİ NAMAZDA OKUNUR MU?

Bu konu hakkında Diyanet tarafından açıklanmış bir durum yok.

Ancak, İstanbul Kartal'dan bir okuyucunun verdiği bilgi dikkat çekti. Cami imamının içinde beddua olduğu gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim'de111. SuresiTebbet Suresi'ni okudamadığı ortaya çıktı.

TEBBET SÛRESİ NAMAZDA OKUNMAZ MI?

Kartal'dan Yusuf İyigün: "Teravih namazı kıldıran hoca Tebbet Sûresini atlıyor, okumuyor. Sebebini sorduğumda Tebbet Sûresinin bedduâ sûresi olduğunu, onun için namazda okumadığını söylüyor. Böyle bir hüküm var mıdır?"

Tebbet Sûresi Kur'ân'ın 111. Sûresidir. Diğer sûreler gibi vahiyle inmiştir ve Allah kelâmıdır. Dolayısıyla her âyetin ve sûrenin nasıl namazda okunma riyaseti varsa, bu sûrenin de namazda okunma riyaseti vardır. Bu sûrenin namazda okunmayacağı ile ilgili hiçbir hüküm yoktur. Özel bir hassasiyete de gerek yoktur. Şefkatimizi Cenâb-ı Hakk'ın şefkatinden ileriye sürmek, her şeyden önce Cenâb-ı Hakk'a karşı hürmetsizlik ve edepsizlik olur.

Bu sûre Asr-ı Saadetten beri diğer sûreler gibi namazlarda sırası geldikçe okuna gelmiştir. Sadece şöyle bir olay rivayet edilir: Asr-ı Saadette bazıları Ebu Leheb'in kızı Dürre'yi gördükçe yüzüne karşı Tebbet Sûresi okudu. Oysa Dürre Müslüman olmuştu. Dürre bu Sûrenin yüzüne karşı okunmasından incinerek Peygamber Efendimiz'e (asm) gelip şikâyet etti. Peygamber Efendimiz de (asm) bu kişileri uyardı ve: "Dürre bendendir, ben ondanım. Onu inciten beni incitmiş olur." buyurdu. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram bir müddet Tebbet Sûresi'ni okumaya çekindiler.

İşin aslı böyledir. Fakat burada görüldüğü gibi Ebu Leheb'in kızı da olsa bir sahabe olan Dürre'ye karşı yapılmış bir nezaketsizlik vardır. Problem Tebbet Sûresi'nde değil, gösterilen nezaketsizliktedir.

Tebbet Suresi beddua mı?

Tebbet, "kurusun" manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Ayrıca Mesed veya Leheb sûresi olarak adlandırılan bu sûre, Fâtiha sûresinden sonra Mekke'de inmiş olup 5 Ayet'tir.

Tebbet Suresi kime okunur?

Nazar değen kişilere de okunan bir suredir. Nazar için okunan kişiye 3 defa da Tebbet Suresi okunur. Aynı zamanda davasında haklı olan kişi düşmanına karşı Tebbet Suresi okur. Düşmanlık eden zalim kişiye karşı bin defa Tebbet Suresi okunursa, düşman helak olur.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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