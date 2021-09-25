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Team Singularity kadın VALORANT kadrosunu duyurdu!

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Team Singularity kadın VALORANT kadrosunu duyurdu!

Team Singularity tamamı Türk oyunculardan oluşan kadın VALORANT kadrosunu duyurdu!

Team Singularity kadın VALORANT kadrosunu duyurdu, takımın bünyesine dahil ettiği kadro tamamen Türk oyunculardan oluşuyor. Danimarka merkezli espor organizasyonu, Türk oyunculardan oluşan kadın VALORANT takımını işte böyle duyurdu!

Yaren "Nariel" Cirit transferin ardından açıklamalarda bulundu:

"Takım olarak CS: GO'dan FPS geçmişine sahibiz ve oyun okuma, crosshair placement gibi bilgileri Valorant'a aktarmak istiyoruz. Birçok takım tecrübesi ile bu zihniyeti uygulayabileceğimize ve takım olarak çalışabileceğimize inanıyoruz. Yeni bir ekip olmamıza rağmen doğru çalışma ve iyi bir mental ile birçok şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Yakın gelecekte hedefimiz Avrupa kadın sahnesinde ilk 5'e girmek. Bana gelince, bu oyunu resmen 4 aydır oynuyorum ama artık alıştığımı hissediyorum ve bu süreci görmekten çok mutluyum!"

Gülcem "Lakhesis" Arslan'da transferin ardından takım röportajına katıldı:

"Takım arkadaşlarım ve ben Team Singular'a katıldığımız için inanılmaz duygular hissediyoruz. Bünyenize girme sürecinden bahsetmek istiyorum, inanılmaz derecede olumluydu. Organizasyondaki herkes sıkılmadan tüm sorularımızı yanıtladı ve kafamızdaki tüm soru işaretlerini giderdi. Takımın el kitabına baktığımızda ilk defa kendimizi değerli hissettik. Bu fırsat için tekrar çok teşekkür ederim! Aklımıza ilk gelen, birlikte büyük işler başaracağımız; Takım kimyamızın mükemmel bir şekilde eşleştiğine inanıyorum. Disiplinli bir çalışma programı ve sahip olduğumuz disiplin ile kısa sürede yeni evimize büyük başarılar getireceğimize eminim. İlk hedefimiz, bu espor ekosistemindeki kadınların rekabette başarılı olduğunu herkese kanıtlamak."

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