Team Kendine Müzisyen, Twitch Rivals'da ülkemizi temsil ediyor!
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Team Kendine Müzisyen, Twitch Rivals'da ülkemizi temsil ediyor!

Team Kendine Müzisyen, Twitch Rivals'da ülkemizi temsil ediyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Twitch Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak Twitch Rivals'da, Türkiye'yi temsil ediyor. Kendine Müzisyen'in League of Legends, Teamfight Tactics ve VALORANT'ta ülkemizi temsil edecek kadroları belli oldu. Kendi Müzisyen Twitch hesabından yapılan canlı yayını şu an takip edebilirsiniz. İşte, Twitch Rivals etkinliği hakkındaki tüm detaylar!

Twitch yayıncılarının mücadele edeceği Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble etkinliği bugün itibarıyla başlangıç yaptı. İki gün boyunca sürecek olan etkinlikte Türkiye'yi temsilen Kendine Müzisyen katıldı.

Twitch yayıncılarının katıldığı etkinlikte 10 takım, 3 farklı oyunda her ânı heyecan dolu mücadelelere imza atacak. Etkinlik kapmasında karşılaşmaların gerçekleşeceği oyunlar; League of Legends, Teamfight Tactics ve VALORANT olacak.

Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble etkinliği bu yıl Avrupa çapında düzenleniyor. Her ülkeden bir Twitch yayıncısının kaptan olarak seçildi ve takımlarını oluşturdu. Türkiye temsilen seçilen isim ise Twitch'in önde gelen ismi Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak oldu.

Twitch Rivals x Summer Rumble'da kaptanlık yapacak diğer yayıncılar ise; AverageJonas, Terenas, Kameto, Vlesk, KendineMüzisyen, Silv4n, etaCarinae_, RossBoomSocks, XNAPCYZ ve CoolifeGame.

Kendine Müzisyen takım kadrolarını, League of Legends için 5, Teamfight Tactics için 4 ve VALORANT için 5 farklı içerik üretisi, aynı zamanda eski profesyonel oyuncudan oluşturdu.

Bugün saat 14:00 itibarıyla başlayan Twitch Rivals x Riot Games Summer Rumble etkinliğini canlı olarak buradan takip edebilirsiniz.

TEAM KENDİNE MÜZİSYEN LEAGUE OF LEGENDS TAKIMI

Team Kendine Müzisyen, Twitch Rivals'da ülkemizi temsil ediyor!

TEAM KENDİNE MÜZİSYEN TEAMFIGHT TACTICS TAKIMI

Team Kendine Müzisyen, Twitch Rivals'da ülkemizi temsil ediyor!

TEAM KENDİNE MÜZİSYEN VALORANT TAKIMI

Team Kendine Müzisyen, Twitch Rivals'da ülkemizi temsil ediyor!

Kendine Müzisyen Twitch kanalı üzerinden canlı yayınlanan nefes kesici mücadeleleri buradan takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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