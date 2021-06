Team Kendine Müzisyen, Twitch Rivals'da ülkemizi temsil ediyor!

Twitch Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak Twitch Rivals'da, Türkiye'yi temsil ediyor. Kendine Müzisyen'in League of Legends, Teamfight Tactics ve VALORANT'ta ülkemizi temsil edecek kadroları belli oldu. Kendi Müzisyen Twitch hesabından yapılan canlı yayını şu an takip edebilirsiniz. İşte, Twitch Rivals etkinliği hakkındaki tüm detaylar!