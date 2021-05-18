Team Elwind Team Panky karşılaşması başlıyor!
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Team Elwind Team Panky karşılaşması başlıyor!

Team Elwind Team Panky karşılaşması başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Karşılaşma 30 dakika sonra başlıyor!

Geçmişte birçok profesyonel LoL takımında oynayan oyuncuların eğlence maçı başlıyor. Team Elwind Team Panky karşılaşması 30 dakika sonra başlayacak.

LoL Türkiye sosyal medya hesapları düzenli olarak gerçekleştirilen Elwind ve Panky'nin oluşturduğu takımların karşılaştığı eğlence maçının başlayacağını duyurdu. Geçmişte League of Legends'ı profesyonel olarak oynayan iki kaptan bu sefer kozlarını Twitch yayınında paylaşacak. İki ekibin de kadroları çok güçlü, acaba bu karşılaşmadan galip olarak ayrılan taraf hangisi olacak?

Eğer siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. 21.00'de yani 30 dakika sonra League of Legends Türkiye Twitch kanalını açıp bu eğlenceye ortak olabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak iki tarafa da başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

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Kaynak: Playerbros

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