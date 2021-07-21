TDV tarafından Somaliland'da kesilen kurbanlar 3 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı
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TDV tarafından Somaliland'da kesilen kurbanlar 3 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı

TDV tarafından Somaliland'da kesilen kurbanlar 3 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afrika ülkesi Somaliland'da bayramın ikinci günü kesilen kurbanların etleri 3 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afrika ülkesi Somaliland'da bayramın ikinci günü kesilen kurbanların etleri 3 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Borama'da TDV ekipleri gözetiminde 2 bin 100 hisse kurbanın kesimi yapıldı.

Kurban etleri paketlenip belirlenen noktalarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TDV Somaliland kurban organizasyonu sorumlusu Muhammed Taha Kötan, AA muhabirine, insanların bayramda yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kötan, vakıf olarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"TDV bu yıl yurt dışında 77 ülke 335 bölgede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bugün Borama'da 300 büyükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Şimdi de ihtiyaç sahiplerine etlerin dağıtımını yapıyoruz. Borama'da 3 bin kişiye milletimizin bağışladığı kurbanlıkların etlerini ulaştırdık. Türkiye olarak insanları bayramda mutlu etmek bizleri gururlandırıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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