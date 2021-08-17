TDV KAGEM, "Yaz Okulu" programlarıyla 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı
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TDV KAGEM, "Yaz Okulu" programlarıyla 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı

TDV KAGEM, 'Yaz Okulu' programlarıyla 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), çevrim içi ve yüz yüze planladığı "Yaz Okulu" programları ile bu yıl 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), çevrim içi ve yüz yüze planladığı "Yaz Okulu" programları ile bu yıl 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

KAGEM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7'ncisi düzenlenen TDV KAGEM Yaz Okulu'nun kapanış programı, Dünya Gençlik Günü kapsamında Ankara Altınköy Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Yaz okulunda Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere bilimden sanata, iletişimden değerler eğitimine, psikolojiden doğaya, çeşitli alanlardaki söyleşilerin yanında pek çok renkli atölye çalışmaları, farkındalık etkinlikleri ve ödüllü yarışmalar yer aldı.

İlki ortaokul öğrencilerine yönelik çevrim içi düzenlenen programın ikinci bölümü lise öğrencileri için maske ve mesafe kuralları göz önünde bulundurularak sınırlı sayıda yüz yüze gerçekleştirildi.

KAGEM, çevrim içi ve yüz yüze gerçekleştirdiği "Yaz Okulu" programları ile bu yıl 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

"TDV, iyilik yarışında en önde koşacak siz gençleri oldukça önemsiyor"

TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, kapanış programında gençlere hitap etti.

"Sizler bizim gençliğimiz, umudumuz, bayrağı devredeceğimiz kıymetli neslimizsiniz." ifadesini kullanan Efe, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sizin hayata kattığınız anlam ve gösterdiğiniz çaba bizler için oldukça önem taşıyor. 'İyilik yeryüzünde egemen oluncaya kadar' düsturuyla hareket eden Türkiye Diyanet Vakfı, iyilik yarışında en önde koşacak siz gençleri oldukça önemsiyor. Dünya Gençlik Günü'nde siz gençlerimize son cümlelerim 'İyiliği yeryüzünde egemen kılmak için bizimle yol almanızdan duyacağımız gurur ve kıvanç' olacaktır."

Programda ayrıca, TDV Gönüllü Koordinatörü Fatih Muhammed Çakmak da, "Genç TDV ile Neler Yapabilirim" başlıklı söyleşi ile gençlerle bir araya geldi.

Gençlere katılım belgesi ve hediye takdimi ile devam eden program, yemek ikramının ardından "Doğa" temalı yürüyüş programı ile sona erdi.

TDV KAGEM, 'Yaz Okulu' programlarıyla 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı
TDV KAGEM, 'Yaz Okulu' programlarıyla 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı
TDV KAGEM, 'Yaz Okulu' programlarıyla 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı
TDV KAGEM, 'Yaz Okulu' programlarıyla 120 öğrenciye ev sahipliği yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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