TDV'den Türkiye'nin Fildişi Sahili Büyükelçisi Özçeri'ye ziyaret

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Fildişi Sahili'nde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, Türkiye'nin Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri'yi ziyaret etti.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Fildişi Sahili'nde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, Türkiye'nin Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri'yi ziyaret etti.

TDV Fildişi Sahili kurban programı sorumlusu Mustafa Kaya, organizasyon hakkında Büyükelçi Özçeri'ye bilgi verdi.

Fildişi Sahili'nde, Abobo, Bassam, Dabou, Grand Lahou, Cechi, Agboville, Daloua, Bouafle, Bouake ve Borama bölgelerinde kurban kesiminin yapılacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten Kaya, "Bu yıl Fildişi Sahili'nde 1150 büyükbaş kurban (8 bin 50 hisse) keserek, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın emanetlerini 40 bin ihtiyaç sahibine dağıtarak, Fildişi Sahili'nde yaşayan kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olacağız." dedi.

Özçeri, TDV ve diğer Türk kuruluşlarının, Fildişi Sahili'nde yaptığı çalışmaların bölge halkı tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçeri, TDV ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kaman