TDV'den, Somaliland-Hargeysa Maarif Okulu'na ziyaret
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TDV'den, Somaliland-Hargeysa Maarif Okulu'na ziyaret

TDV'den, Somaliland-Hargeysa Maarif Okulu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Somaliland'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Somaliland-Hargeysa Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Somaliland'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Somaliland-Hargeysa Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

TDV Somaliland kurban programı sorumlusu Muhammed Taha Kötan, organizasyon hakkında okul müdürü Muhammed Aşır Karabacak'a bilgi verdi.

Karabacak da TDV ekibine çalışmalarını anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabacak, Türkiye'den vakıf ve derneklerin Afrika'nın birçok yerinde bayram programları yapmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Karabacak, okulun ülkedeki öğrencilere en iyi şekilde eğitim hizmeti verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maarif Vakfı 44 ülkede eğitim faaliyeti yürütüyor. Kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime, eğitimin her aşamasında etkin faaliyet sürdürüyor. Maarif Vakfı, Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır. Okulumuzda yatılı olarak da öğrenciler kalıyor. Okulda ülkenin kendi müfredatının yanında öğrencilere Türkçe de öğretiliyor."

Kötan da başkent Hargeysa ve Borama kentinde 2 gün boyunca kurban kesiminin yapılacağını aktardı.

Vakıf olarak din kardeşlerinin yüzünü güldürmek için bu bayramda Somaliland'a geldiklerini anlatan Kötan, "Hayırlısıyla programımızı tamamlayıp kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Türkiye Maarif Vakfı'nın çalışmalarını da takip ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde ülkemizin vakıflarını görmek, faaliyet yürütmeleri bizim için gurur verici." dedi.

Muhammed Taha Kötan'a ziyaretinde vakıf çalışanı Ramazan Özdemir de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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