TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi iktidarında, kışlalarımıza, okullarımıza, camilerimize, cemevlerimize, kiliselerimize, sinagoglarımıza asla siyaset girmeyecek." dedi.

Sarıgül, partisinin MYK toplantısı öncesi yaptığı basın açıklamasında, geçen hafta metroda bir kadın yolcuyu tehdit eden şüphelinin savcı Fatmagül Yörük'ün talebiyle tutuklandığını belirterek, savcıyı yürekten kutladığını söyledi.

Türkiye'nin geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı yatırım anlaşmalarının tartışma ve polemik konusu olduğunu hatırlatan Sarıgül, şöyle konuştu:

"Bize göre olayın iki cephesi vardır. Dış politikada dostluk da düşmanlık da ebedi değildir. Kavga ettiğimiz ülkelerle barış içerisinde olmayı, Türkiye Değişim Partisi olarak olumlu bir adım olarak görüyoruz. Aynı adımın Suriye yönetimiyle de atılması ülkemizin yararına olacaktır. Bu ziyaretin diğer cephesi şudur, 'Birleşik Arap Emirliklerinden gelenler Türkiye'ye para sıkıştırdı' gibi kelimeler konuşuluyor. 'Gidelim Türkiye'nin milli varlıkları üzerinden alım yapalım' diyorlarsa ve ülkeyi yönetenler de buna razılık gösteriyorsa, Türkiye Değişim Partisi olarak milli değerlerimizin yabancılara satılmasına, peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyiz."

"Muhalefet partilerini, işçi, işveren, esnaf, çiftçi, emekli temsilcilerini çağırın"

Sarıgül, Milli Güvenlik Kurulu'nun tarihinde ilk kez, ekonomik politikalara yönelik tehditleri değerlendirme kapsamına aldığını açıkladığını belirterek, bu açıklamanın, "yıllarca askeri vesayetten şikayet edenlerin gücü ellerine geçirdiklerinde nasıl da vasiliğe soyunduklarını gösteren bir ibret vesikası" olduğunu iddia etti.

Askerlerin siyaset üzerindeki vesayetine karşı çıktıkları gibi siyasetçilerin de asker üzerindeki vesayetine karşı çıkan bir parti olduklarını söyleyen Sarıgül, "Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum, kışlaya siyaseti sokmayın, camilerimize siyaseti sokmayın, askerin prestijini sarsmayın, askerle oyun oynamayın. Asker kendi işini yapsın, demokrasi kendi işini yapsın. Türkiye Değişim Partisi iktidarında, kışlalarımıza, okullarımıza, camilerimize, cemevlerimize, kiliselerimize, sinagoglarımıza asla siyaset girmeyecek." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, içinde bulunulan durumun köklü tedbirler almayı gerektirdiğini, ilk yapılması gerekenin döviz piyasasını sakinleştirmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunmak istediğini dile getiren Mustafa Sarıgül, şunları kaydetti:

"Muhalefet partilerini, işçi, işveren, esnaf, çiftçi, emekli temsilcilerini çağırın. Ekonomik ve sosyal konseyi hemen toplayın, bu insanları dinleyin. Sonra bu temsilcileri de yanınıza alarak, kamuoyunun önüne çıkın. Hukukun üstünlüğüne dayalı, şeffaf, kurum ve kuralların çalıştığı bir ekonomi ortamı sağlayacağınızı, piyasaların tersine hareket etmeyeceğinizi Sayın Cumhurbaşkanı lütfen beyan edin. Hazine ve Maliye Bakanınızla aranızda bir sorun olduğu algısı yayılıyor, bu sorunu lütfen ortadan kaldırın. Ekonomiyi yönetecek kadroların işine karışmayacağınızı, Merkez Bankasının bağımsızlığına zarar vermeyeceğinizi kamuoyuna taahhüt edin. Bunları yaparsanız piyasa sakinleşecektir."