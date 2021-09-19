TDP Genel Başkanı Sarıgül, genel başkan adayı temayül yoklamasına katıldı - Haberler
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, genel başkan adayı temayül yoklamasına katıldı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
TDP Genel Başkanı Sarıgül, genel başkan adayı temayül yoklamasına katıldı

Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) haftaya gerçekleşecek 1. Olağan Kurultayı öncesinde, genel başkanlık için tek aday olan Mustafa Sarıgül için temayül yoklaması düzenlendi.

Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) haftaya gerçekleşecek 1. Olağan Kurultayı öncesinde, genel başkanlık için tek aday olan Mustafa Sarıgül için temayül yoklaması düzenlendi.

TDP'nin 26 Eylül'de ATO Congresium'da düzenlenecek 1. Olağan Kurultayı öncesinde, genel başkanlığa tek aday olan Parti Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 66 il başkanlığında eş zamanlı yaptığı temayül yoklamasına Ankara İl Başkanlığında katıldı.

Sarıgül, temayül yoklamasının Türkiye demokrasi tarihi ve partileri için hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bugünkü seçim Türk demokrasi tarihine geçecektir. Bugüne kadar genel başkanı delegeler seçiyordu. İlk defa genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçiyor." dedi.

Partide görev alanlara teşekkür eden Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi Kuruluş Beyannamesi'nde, genel başkanın, iki genel seçimde partisini iktidara getiremezse görevini başkasına bırakmasının düzenlendiğini belirtti.

"Bugün delege ağalığına son verdik. Bizim partimizde demokrasi var ve Türk milletinin tercihi var." diyen Sarıgül, kendisine oy vermeyerek, oy sandığına boş beyaz kağıt attı.

Partisinin 1. Olağan Kurultayını 26 Eylül'de gerçekleştirileceklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye için somut önerilerimiz olacak. Haftaya bu saatlerde değişim başlayacak. Kurultayda üyelerimiz iktidarın, değişimin ışığını görecekler." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, genel başkan adayı temayül yoklamasına katıldı

TDP Genel Başkanı Sarıgül, genel başkan adayı temayül yoklamasına katıldı

TDP Genel Başkanı Sarıgül, genel başkan adayı temayül yoklamasına katıldı

TDP Genel Başkanı Sarıgül, genel başkan adayı temayül yoklamasına katıldı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: TDP Genel Başkanı Sarıgül, genel başkan adayı temayül yoklamasına katıldı - Haberler
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