KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu
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KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek verileceğine yönelik sözlerine ilişkin "Bu, özgürlüklerimize, insan haklarına, bireyin mutluluğuna ve de büyük bir inançla, azimle...

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek verileceğine yönelik sözlerine ilişkin "Bu, özgürlüklerimize, insan haklarına, bireyin mutluluğuna ve de büyük bir inançla, azimle demokrasinin erdemliği için sandığa giden vatandaşlarımızın oylarına sevgisizliktir, saygısızlıktır." dedi.

Sarıgül, Kırklareli'nde partisinin Babaeski İlçe Başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, TDP'nin desteği önce Allah'tan sonra yurttaşlardan aldığını belirtti.

ABD Başkanı Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek verileceğine yönelik sözlerine değinen Sarıgül, "Bu lafın peşini bırakmam. Kaçtıkları yere kadar da kovalarım. ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde 100 açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Bu konuyu asla unutmayacağını vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bu, demokrasi ayıbıdır. Bu, özgürlüklerimize, insan haklarına, bireyin mutluluğuna ve de büyük bir inançla, azimle demokrasinin erdemliği için sandığa giden vatandaşlarımızın oylarına sevgisizliktir, saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Değişim Partisi şunu söyler; Amerika sen kendi işine bak. Nasıl Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kocatepe'de boyun eğmediysek şu anda da biz hiçbir dış güce boyun eğmeyiz."

Açılış kurdelesini kesen Sarıgül, gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı. Sarıgül daha sonra esnafı ve Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı'yı ziyaret etti.

KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde konuştu - Haberler
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