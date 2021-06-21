TDP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe, Erzurum'da partililerle bir araya geldi Açıklaması
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TDP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe, Erzurum'da partililerle bir araya geldi Açıklaması

TDP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe, Erzurum'da partililerle bir araya geldi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "TDP'nin önceliği devlettir, millettir, partimiz ikinci noktadadır.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "TDP'nin önceliği devlettir, millettir, partimiz ikinci noktadadır." dedi.

Palandöken ilçesindeki bir restoranda partililerle bir araya gelen Gökçe, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'da olmanın ayrı bir heyecanını yaşadığını söyledi.

Partilerinin, Türkiye'de duyulan ihtiyaç nedeniyle doğduğunu belirten Gökçe, ülkede kutuplaşma olduğunu, bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için yola çıktıklarını kaydederek, "TDP'nin önceliği devlettir, millettir, partimiz ikinci noktadadır. Devletimiz güçlü, milletimiz mutlu olmazsa partimizin güçlü oluşunun veya siyaset yapmasının anlamı yoktur. Bizim bakış açımız bu." diye konuştu.

Kutuplaşmayı, çatışmayı, ideolojik ve mezhep temelli ayrışmayı ortadan kaldırmak istediklerini vurgulayan Gökçe, "Bu bizim asıl görevimiz, temel düşüncemizdir. Alevi'si de Sünni'si de Türk'ü de Kürt'ü de Çerkez'i de Laz'ı da Boşnak'ı da bizim. Hiçbir ayrım yapmadan hiçbir ideoloji yapmadan doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle her yer bizim. Vatandaşımızın mutlu olması adına herkesi kucaklayacağız. Herkesle birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde ülkemizde huzurlu bir gelecek ve yaşamın temelini atmak için yollardayız." ifadesini kullandı.

Her şeyin temelinin huzur, birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrışmadan, çatışmadan, beraber yaşama kültürünü önce oturtacağız. Biz eğer huzuru, barışı ve mutluluğu ülkemize getirirsek ayrışmayı ortadan kaldırırız. Ülkemizde mutsuzluğun asla olmayacağı bir coğrafyada yaşıyoruz. Cennet vatanımız var. Üç tarafı denizlerle bu vatanda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki birlik olalım. İl teşkilatlarımızda kapıyı herkese açık tutacağız. Gelen hiçbir vatandaşımıza hangi kökendensin, mezheptensin, dindensin, geçmişte hangi partiye oy verdin veya hangi siyasi görüşteydin diye asla sormayacağız. 'Biz sizin için ne yapabiliriz' diyeceğiz."

TDP Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik ise partilerinin bu vizyonunu ve anlayışını, Edirne'den Kars'a kadar herkese aşılamak istediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de partilerle bir süre telefonla görüntülü sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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