TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Kültür Sanat

- TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi Türk Dil Kurumu tarafından 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultay düzenlendi.

- TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi

ANKARA - Türk Dil Kurumu tarafından 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultay düzenlendi. Törende konuşan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Bizim Türkçemiz eğer Mustafa Kemal'in Türkçesiyse, 'dahili ve harici bedhahların olacaktır' bu kelimelerin hepsi Türkçe sözlükte olmalı" dedi.

Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen, 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın açılış programı Türk Dil Kurumu konferans salonunda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da toplantıya ilişkin yazılı mesajlarını gönderdiler. Açılış konuşması yapan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, "12 Temmuz 1932 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Dil Kurumu kurulmuş, aynı yıl 26 Eylül'de Birinci Türk Dil Kurultayı toplamıştı. 10 gün süren toplantının sonunda üyeler 26 Eylül'ün 'Dil Bayramı' olmasını teklif ettiler ve oy birliğiyle kabul edildi" ifadelerini kaydetti.

"Güncel Türkçe sözlüğüne yeni bir yazılım yapıldı"

TDK'nın çalışmaları kapsamında Tarihi Metinler Sözlüğü ve Tarama Sözlüğünün de yapıldığını söyleyen Gülsevin, "12 ciltlik 'Halk Ağzından Derleme Sözlüğü' yapıldı ve birçok dil bilgisi çalışması yapıldı. Vaktinde yıllar önce, Anadolu metinlerinden 1 milyon 200 bin fiş çıkarıldı. 13, 14 ve 15. Yüzyıllardan 12 milyon fiş şuan da bulunduğumuz binada zapt ediliyor. Biz onun a maddesini dijitale geçirdik. Büyük Osmanlı Türkçesi sözlüğümüz, onu da bu üç yıl içinde arkadaşlarımız iki cilt halinde bitirdi. Güncel Türkçe sözlüğümüz herkesin başvurduğu genel ağda da olan, telefon ve tabletlerde de ücretsiz indirilebilen o sözlüğe yeni bir yazılım yapıldı. Eski halk ağzındaki terimler bir şekilde orada birleştirilecek ve telif edilmiş şekilde büyük sözlük olacak. Bizim Türkçemiz eğer Mustafa Kemal'in Türkçesiyse, 'dahili ve harici bedhahların olacaktır' bu kelimelerin hepsi Türkçe sözlükte olmalı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

"İnsanın düşünce ve ruhu dil sayesinde gelişir"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu ise, "Dil sadece konuşma değil, dünyayı ve eşyayı tanımlama aracıdır. İnsanın düşünce ve ruhu dil sayesinde gelişir. Dilinde var olan dünyasında olan şeylerdir, dilinde olmayan dünyasından yok demektir. Bu sebeple de var oluşun temel koşullarından biri dildir. Dil olmadan varlık da kanıtlanamaz. Dilin tanımladığı şeyin varlığı tanımlanabilir. Bu bakımdan her dil bir dünyadır. Bu dünya sadece cisimler ve nesnelerden oluşmuş maddi dünya değildir. İnsanın kendisini tanımladığı, ait olduğunu hissettiği ve kimliği haline getirdiği değerler bütüne de dil sayesinde oluşmuştur. Türkçemize emek vermiş, bütün ilim insanlarını rahmet saygı ve sevgiyle anıyorum" ifadelerini kullandı.

TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi

TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi

TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi

TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Şevval Şahin Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Neşet Ertaş Güzel Sözler Derya Yanık Devlet Bahçeli Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TDK tarafından, 9'uncu Uluslararası Türk Dili Kurultayı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 17:31:43. #1.12#