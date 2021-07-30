TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı Konya'da Yapıldı
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TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı Konya'da Yapıldı

TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı Konya'da Yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Konya'da yapıldı.

TDBB Başkanı Altay: Kültür ve Medeniyetimize Sahip Çıkmak İçin Çalışıyoruz

Birlik Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30 farklı ülkeden belediyeyi içinde barındıran Türkiye'nin tek uluslararası birliğin başkanlığını yürütmekten onur duyduğunu belirterek, "TDBB olarak özellikle kültür ve medeniyetimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimiz artırmak, belediyecilik tecrübesini artırmak konularında çok önemli faaliyetler yürütüyoruz." dedi. Başkan Altay, birçok şehirde yaşanan yangınlar sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türk Dünyası belediyeleri olarak ormanların yeniden canlanması için yangın bölgesine 150.000 fidan bağışında bulanacaklarını söyledi. Toplantıya katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Benim için bu coğrafyalarda hizmet edebilmek çok kıymetli. Çok doğru bir yerdesiniz. Konya deneyimi başta olmak üzere Türkiye bu anlamda çok tecrübesi olan bir ülke." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "TDDB bizim için bir gurur tablosu, onur tablosu. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda bize dayatılan hiçbir algıyı, yanlışı kabul etmediğimizin; tam tersine doğru işlerimizi dünyaya iyi bir şekilde gösterebileceğimizin farkındayız." dedi.

Kaynak: Bültenler

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