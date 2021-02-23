TCG Çeşme gemisi özellikleri nelerdir? TCG Çeşme ne zaman yapıldı?

TCG Çeşme gemisinin faaliyetleri sonrası sosyal medyada TCG Çeşme gemisi gündem oldu. Gemi hakkında detaylı araştırmalar yapılırken TCG Çeşme gemisi özellikleri nelerdir? TCG Çeşme ne zaman yapıldı gibi soruların yanıtları merak edildi.

CG Çeşme isimli Türk araştırma gemisi ana gündemde haberlere konu olmasıyla gemi merak konusu oldu. Peki, TCG Çeşme gemisi özellikleri nelerdir? TCG Çeşme ne zaman yapıldı?

TCG ÇEŞME GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İnşaa Yılı :1965

Boyu/ Eni :87 m./ 14.6 m.

Tonajı :2900 ton

Draft :4.6 mt

Maksimum sürat :15 knots

Seyir Siası :8000 mil

Ana Makina :2 Ad. Alco 251-V12

Personel :83

Uzman Personel :18

TCG Çeşme gemisi, orta ve derin sularda hidrografik ve oşinografik (denizin fiziksel özellikleri) çalışmalar yapmak için tasarlandı. Deniz haritalarının güncellenmesi için de jeolojik araştırmalar yapan TCG Çeşme, batimetrik derinlik, manyetik şiddet, yerçekimi kuvveti, deniz yüzeyi ısısı, sismik hareketlilik, ses hızı, ortam ışığı ve tuzluluk oranı konularında hassas araştırmalar yapabiliyor.