TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Konya'da konuştu Açıklaması
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Konya'da konuştu Açıklaması

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, Konya'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Son 6 çeyrektir makina teçhizat yatırımlarının kesintisiz arttığını görüyoruz.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Son 6 çeyrektir makina teçhizat yatırımlarının kesintisiz arttığını görüyoruz. Bu; bir ülkede yatırım durmuyorsa ülkeye olan güven, insanların geleceğe olan güveni yüksek demektir." dedi.

Altunyaldız, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde komisyonunun faaliyet alanındaki kurum temsilcileriyle istişare toplantısı yaptı.

Toplantı öncesi konuşan Ziya Altunyaldız, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde devletin tüm vatandaşlara sağlık hizmetlerini yüksek bir standartta sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin mayıs ayı ihracatının yüzde 65 artarak Cumhuriyet tarihinin ikinci en yüksek artışını gerçekleştirdiğini ifade eden Altunyaldız, şunları kaydetti:

"İmalat rakamlarına baktığımızda özellikle ilk çeyrekteki büyüme rakamlarında yatırım harcamalarının büyümeye katkısının çok yüksek olduğu görüyoruz. Son 6 çeyrektir makina teçhizat yatırımlarının kesintisiz arttığını görüyoruz. Bu, bir ülkede yatırım durmuyorsa ülkeye olan güven, insanların geleceğe olan güveni yüksek demektir. O yüzden üretim, ihracat, istidam, yatırım ortamını geliştirdiğimiz sürece, hane halklarının refahı artacak ve ülkemizin gelecek hedeflerine adım adım ulaşma yolunda emin adımlarla yürümeye çalışacağız."

Toplantının amacına yönelik de bilgiler veren Altunyaldız, "Her bir arkadaşımızın sorumluluk alanında takip ettiği projeler, yürüyen işler, sonuç aldığımız ya da alamadığımız mikro ya da makro işler, genel anlamda varsa ülke genelinde alabileceğimiz önerileri dinlemek, bir ajanda oluşturmak, bunları 3 aylık dönemler içinde takip etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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