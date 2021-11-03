TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tansiyon yükseldi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tansiyon yükseldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tansiyon yükseldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Varank, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerine cevap verdi. Bakan Varank'ın, Şener'in Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmek istemeyebileceği ifadesi üzerine CHP milletvekilleri Bakan'ın oturduğu yere yürüdü. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de CHP milletvekillerini engellemeye çalıştı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti. - ANKARA
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