TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün 2 aylık aranın ardından özel oturum ile toplandı. Daha önce yapılan açıklamalarda koronavirüs nedeniyle kimsenin davet edilmeyeceği belirtilen oturuma, tek davetli olarak Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in davet edilmesi Azerbaycan'a destek mesajlarını tazeledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün özel oturum ile toplandı. 2 aylık aranın ardından toplanan meclisin en önemli konularından biri, süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi olacak. Daha önce de yapılan açıklamalarda meclise kimsenin davet edilmeyeceği açıklanmıştı.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim

DESTEK MESAJI VURGULANDI

Geçen hafta sonu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonucu sivil vatandaşlar hayatını kaybederken, Türkiye masada ve sahada Azerbaycan'ın yanında olacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından toplanan meclisteki tek ziyaretçi ise Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu. Böylece Meclis Genel Kurulu partilerin ortak imzasıyla Ermenistan'ı kınama bildirisinden sonra yasama yılı açılışında da destek mesajını bu özel davetle vurguladı.