TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi

01.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:01

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün 2 aylık aranın ardından özel oturum ile toplandı. Daha önce yapılan açıklamalarda koronavirüs nedeniyle kimsenin davet edilmeyeceği belirtilen oturuma, tek davetli olarak Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in davet edilmesi Azerbaycan'a destek mesajlarını tazeledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün özel oturum ile toplandı. 2 aylık aranın ardından toplanan meclisin en önemli konularından biri, süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi olacak. Daha önce de yapılan açıklamalarda meclise kimsenin davet edilmeyeceği açıklanmıştı.

TBMM'nin özel oturumuna Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi davet edildi

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim

DESTEK MESAJI VURGULANDI

Geçen hafta sonu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonucu sivil vatandaşlar hayatını kaybederken, Türkiye masada ve sahada Azerbaycan'ın yanında olacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından toplanan meclisteki tek ziyaretçi ise Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu. Böylece Meclis Genel Kurulu partilerin ortak imzasıyla Ermenistan'ı kınama bildirisinden sonra yasama yılı açılışında da destek mesajını bu özel davetle vurguladı.

TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi
Haber Yorumları (2)
ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: DOLAR 8’E DAYANMIŞ İŞSİZLERİN SAYISI ÇALIŞANLARIN SAYISINI GEÇMİŞ EKONOMİ BATMIŞ ARTIK BORÇ BİLE ALAMAZ DURUMA GELMİŞİZ HALA FİLİSTİN HALA AZERBAYCAN BİZE NE BU ÜLKELERDEN BİZ KENDİ PROBLEMLERİMİZE ODAKLANALIM.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BEĞENMEYEN ARKADAŞ: galiba kriptolardan. içimizde o kadar çoklar ki. keşke agop adını taşısalarda samimi olsalar ozaman daha kıymet görecekler.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Volkan Bozkır Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Esra Erol Hazal Kaya Özlem Yıldız
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla İzmir Bakan Ankara Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 15:23:25. #1.14#
title