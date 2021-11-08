TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz ve Komisyon üyeleri Eskişehir'i ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz ve Komisyon üyeleri Eskişehir'i ziyaret etti

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz ve Komisyon üyeleri Eskişehir'i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki Komisyon üyeleri Eskişehir'e çalışma ziyareti düzenledi.

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki Komisyon üyeleri Eskişehir'e çalışma ziyareti düzenledi.

Yılmaz ve beraberindeki üyeler basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretlerde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'yi (TEI) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Heyet inceleme ve ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında karar çıktı

Son dakika haber... Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında karar çıktı

 Kadın otobüs şoförü isyan etti: 'Haber bile vermeden sözlü olarak işten çıkarıldım'

Kadın otobüs şoförü isyan etti: "Haber bile vermeden sözlü olarak işten çıkarıldım"

 Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title