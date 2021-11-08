TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz ve Komisyon üyeleri Eskişehir'i ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki Komisyon üyeleri Eskişehir'e çalışma ziyareti düzenledi.

Yılmaz ve beraberindeki üyeler basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretlerde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'yi (TEI) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Heyet inceleme ve ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.

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