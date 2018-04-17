TBMM Kenya'da Kazandığı Kupayı Şehitlere Adadı

- Takımlardaki oyuncuların selamlaşması

Türk bayrağı taşıyan parlamenterler

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı ile Kenya Meclis Futbol Takımının futbol maçı

AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya ile röportaj

Toplu fotoğraf çekimi

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Türkiye ile Kenya arasındaki ikili ilişkilerin 50. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen dostluk maçında Kenya Meclis Futbol Takımı'nı 3-1 yenerek kazandığı kupayı şehitlere atfetti.

Türkiye'den gelen TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'ndaki milletvekilleri, başkent Nairobi'deki Parklands Spor Kulübünün sahasında Kenya Meclis Futbol Takımı ile karşılaştı.

"Dostluk maçı" adı altına organize edilen karşılaşmaya Türk ve Kenyalı milletvekilleri ile Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Kenya'daki TİKA temsilcileri ile çok sayıda Türk ve Kenya vatandaşı katıldı.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nın 3-1 kazandığı maçın gollerini AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya, Kenya takımının tek golünü ise Kakamega Eyalet Senatörü Cleophas Malala attı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Sarıkaya, maç sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kupanın bizim için manevi bir değeri vardı. Bu ülkeyi bize bağışlayan ve bizim olmasını sağlayan tüm şehitlerimize atfettik ve onlara armağan ettik. Bu kupa inşallah onlara layık olmanın küçük bir nişanesi olacak." diye konuştu.

Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, Kenya devleti ve halkı ile omuz omuza durmaya devam edeceği mesajını da ilettiğini kaydetti.

Kenya Meclis Futbol Takımı ile ilk kez oynadıkları maçta sahadan mutlu ayrıldıklarını ifade eden Sarıkaya, "Gol atmak önemli değil, bugün yenen ve kaybeden yok. İki devlet, iki parlamento sahada omuz omuza kardeşçe dostça nasıl durulacağını gösterdi." dedi.