TBMM KEFEK Başkanı Aksal: "Şiddete uğrayan kadın başvurmasa bile korumaya alınacak"
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal: "Şiddete uğrayan kadın başvurmasa bile korumaya alınacak"

05.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:52

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Eğer bir kadın şiddete maruz kalıyorsa kendisi başvurmasa bile kolluk güçlerimiz ve yetkili eğitimli personel tarafından bu kişi, koruma altına alınacak.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Eğer bir kadın şiddete maruz kalıyorsa kendisi başvurmasa bile kolluk güçlerimiz ve yetkili eğitimli personel tarafından bu kişi, koruma altına alınacak." dedi.

Aksal, partisinin il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların korunmasına yönelik "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın hazırlandığını belirtti.

Şiddetin önlenmesi için gerekli yasaların TBMM'de görüşülerek çıkarıldığını anlatan Aksal, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak iktidara geldiğimizden beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda çok fazla aşama kaydettik. Diğer bakanlıklarımızın katkıları ve manevi yönü olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın da destekleriyle kadına karşı daha doğrusu her canlıya karşı şiddeti önleme konusunda birçok işe imza attık."

Aksal, kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili yapılan son çalışma kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine genelge gönderildiğini dile getirdi.

"Şiddete maruz kalan herkesi takip edeceğiz"

Yeni kararların uygulanmasıyla ilgili 18 pilot il seçildiğine dikkati çeken Aksal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu plan kapsamında kişiye özel takip getiriyoruz. Burada şiddete maruz kalan herkesi takip edeceğiz. Eğer bir kadın şiddete maruz kalıyorsa kendisi başvurmasa bile kolluk güçlerimiz ve yetkili eğitimli personel tarafından bu kişi, koruma altına alınacak. Bazen şiddete maruz kalan kişiler, gidip davacı oluyorlar ve şiddet gösteren kişi hüküm giyiyor. Tutuklanıyor ve tutukluluk süresi bittiğinde serbest kalıyor. Şiddete maruz kalan kişinin bundan haberi olmuyor. Artık otomatik olarak bunlar hüküm süresi biter ve cezaevinden salıverilirlerse şiddet mağduruna haber verilecek."

Kadına karşı şiddet uygulayan kişinin ruhsatlı da olsa bundan böyle silah taşıyamayacağını ve silahına el konulacağını vurgulayan Aksal, "Bu davalarda biz kadına yönelik şiddet konusunda deneyimli ve mümkün oldukça kadın personel çalıştıracağız." diye konuştu.

Fatma Aksal, kadına karşı şiddet davalarında uzlaşma ve arabuluculuk süreçlerinin ortadan kaldırılacağını, erken yaşta evliliklerle ilgili de çalışmalar yapıldığını kaydetti.

TBMM KEFEK Başkanı Aksal: 'Şiddete uğrayan kadın başvurmasa bile korumaya alınacak'
TBMM KEFEK Başkanı Aksal: 'Şiddete uğrayan kadın başvurmasa bile korumaya alınacak'
TBMM KEFEK Başkanı Aksal: 'Şiddete uğrayan kadın başvurmasa bile korumaya alınacak'
TBMM KEFEK Başkanı Aksal: 'Şiddete uğrayan kadın başvurmasa bile korumaya alınacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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