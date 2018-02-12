TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar Açıklaması

ANKARA (İHA) – TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, "OHAL sadece Türkiye'nin başvurduğu bir yöntem değildir. AB üyesi pek çok ülke, milli güvenlik kaygıları söz konusu olunca böyle bir yönteme başvurmaktadır" dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye'de İnsan Haklarının Durumu' raporunu eleştirdi. Serdar, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye karşıtı raporlara imza attığını söyleyerek, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi, Türkiye'nin meşru hükümetini ve demokratik kurumlarını hedef almıştır. Darbeciler, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine kast etmiş ve anti-demokratik yöntemlerle seçilmiş hükümeti devirmek istemişlerdir. Bu tehdidin bertaraf edilmesi için gerekli olan Olağanüstü Hal (OHAL) ilanı Türkiye'nin en doğal hakkıdır. OHAL kapsamında alınan tedbirler de uluslararası yükümlülüklerimize uygun ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. OHAL sadece Türkiye'nin başvurduğu bir yöntem değildir. AB üyesi pek çok ülke, milli güvenlik kaygıları söz konusu olunca böyle bir yönteme başvurmaktadır. Kendi güvenliğinin tehlikede olduğu dönemlerde hukuk devleti ve insan hakları ilkelerini askıya alan Avrupa'nın bu konuda empati yapması yerinde olacaktır" dedi.

Türkiye'nin demokratik, hukuk devletinin gereklerine hassasiyetle uyduğunu belirten Serdar, "Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk alanlarındaki hassasiyetleri en üst noktadadır. Bu konularla ilgili her türlü tarafsız eleştiri ve yapıcı öneriye açık olduğumuz bilinmeli, bu karşın ülkemize yönelik tutarsız, önyargılı, subjektif ve rasyonellikten uzak kararlara müsamaha göstermeyeceğimiz unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA