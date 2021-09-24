TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç'ten öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, 8 milyon üniversite öğrencisi olan Türkiye'de yurt sayısını 790'a çıkardıklarını, öğrencilerin yüzde 89'unu yerleştirdiklerini kalan yüzde 11 oranındaki öğrencilerin de yerleştirilmesi için çaba gösterildiğini belirtti.

Güvenç, Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilen Kısa Süreli Engelli Yaşam ve Bakım Merkezi için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de çocuk ve gençlere yönelik birçok hizmet yapıldığını belirtti.

Geçmişte Türkiye'deki eğitimde birçok zorluk yaşandığını ifade eden Güvenç, "Bugün sevgili gençler, gurur duyabilirsiniz. Türkiye İHA, SİHA, kendi otomobilini yollara süren, teknoloji üreten, Amerika, Çin ve Avrupa'yla rekabet edecek ülke haline geldi. Buna ben nasıl şükretmem, Allah'ın bunu bize göstermesi çok büyük bir şans ve nimet diye düşünüyorum." dedi.

Belli bir kesimin milletin kafasını karıştırmaya çalıştığına dikkati çeken Güvenç, şunları kaydetti:

"Bu milletin moralini bozmak istiyorlar. Şuna yürekten inanıyorum, ülkemizin ve gençlerimizin bu gayret ve çabası bu ülkeyi daha iyi yerlere götürecektir. Ülkemize inancımız sonuna kadar devam edecek. Şunu da açıkça ifade etmek istiyorum her türlü sorunu da çözmüş değiliz. Elbette ki problemlerimiz ve ihtiyaçlarımız var. İşsizlik konusunda sıkıntılarımız var ama iyi yoldayız. Bakın 8 milyon üniversite öğrencisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. 2002'ye kadar sen 190 yurt yapmışsın, bu hükümet gelmiş 20 yılda 790'a çıkarmış. Yurt kapasiteni 5-6 kat arttırmış ve okullar açılmış toplam öğrenci sayımızın yüzde 89'nu yerleştirmişiz. Kalan yüzde 11 oranındaki çocuklarımızın da yerleşmesi için herkes kendi çocuğuymuş gibi sahipleniyor ve yer arıyor."

Güvenç, muhalefetin eleştirileriyle ortalığı kızıştırmanın dışında çözüm önerisi getirmediğini vurgulayan Güvenç, şöyle devam etti:

"Ey CHP, yurda ihtiyacı olmayan, üniversite öğrencisi olmayanları Kocaeli ve İstanbul'da piyasaya sürüp sanal kaos yaratmaya çalışıyorsunuz. Sizin belediyeleriniz var. Adana, İstanbul, Ankara ve İzmir var. Bir tanenizde 'Belediyenin şu tesisini de çocukların hizmetine açalım.' deyin. AK Parti'li tüm belediye başkanları her yerde, her ilde, valilerimiz Allah hepsinden razı olsun. Çocuklar ortada kalmasın büyükşehre geldiğinde, anne babalar ortada kalmasın diye tüm imkanları seferber ettiler. Telefonları yayınladılar. 'Gelin misafirhanelerimizde kalın, çözüm bulalım' dediler. Ey CHP, ortalığı karıştıracağınıza biriniz de çıkın milletin moralini bozmak yerine 'Benim de şu misafirhanem var, biz de bir tane yer açtık, bir tane sosyal tesis açtık, ey anne babalar buraya geldiğinizde perişan olmayın.' deyin. Yemin mi ettiniz kardeşim bu ülkenin sorunlarını çözmemeye? Sorunların çözülmesine bir tuzda olsa katkı sağlamamaya yemin mi ettiniz? Dün mutlu oldum, Pir Sultan Abdal Derneği 'Cemevlerini şartsız açıyorum.' diyor. Allah razı olsun"

Güvenç, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte merkezi gezdi.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile ilgililer katıldı.