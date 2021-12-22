TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Tbmm Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP'nin "Konut Yapı Kooperatiflerinde yaşanan mağduriyetler", İYİ Parti'nin "uyuşturucu kullanımı", HDP'nin "sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, söz konusu öneriler kabul edilmedi.

AK Parti Grup önerisi

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi de görüşüldü. Kabul edilen öneriyle, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Kanun teklifi görüşmelerinin bugün tamamlanması durumunda Genel Kurul, yarın ve önümüzdeki hafta toplanmayacak.

Genel Kurulda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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