TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz seçim bölgesinin sorunları hakkında, Ak Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır 12 Kasım 1999'da yaşanan depremin 22. yılı nedeniyle, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ise sağlık alanındaki sorunlar ve şehir hastaneleri konusunda gündem dışı konuştu.

Şahin'in, 13 şehir hastanesi için ödenecek kira ve hizmet tutarıyla 62 tane 500 yataklı hastane yapılabileceği ifadesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bu iddiaları kabul etmediklerini belirtti. Akbaşoğlu, şehir hastaneleriyle milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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