TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman "Başbağlar katliamı", CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın "diyabet tanısı konulan çocukların sorunları" ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ise "Alanya'nın fethinin 800. yılı ve Antalya'nın kurtuluşunun 100. yılı" dolayısıyla gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, iktidarın vatandaşın evindeki yangını göremeyecek kadar izanını kaybettiğini savundu.

Milletin, sonu gelmeyen zamların yükü altında ezildiğini belirten Türkkan, "Bugün yangın mutfakta değil; evler yanıyor. Böyle rant ve israf düzeninde işçi, esnaf, emekli, dar gelirli kaybeder. Bu israf düzenini sürdüremezsiniz. Türk milletinin yoksulluk tarafından kuşatıldığı bu düzeni kabul etmiyoruz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da Soma Uyar Madencilik çalışanlarının tazminatlarının hala ödenmediğini vurgulayarak, "Madencilerin daha fazla mağdur edilmesine son verelim ve buna bir çözüm bulalım." çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise 200 lira banknotu göstererek, tedavüldeki bu en büyük banknot ile 2002'de 120 dolar, 2014'de 93 dolar, 2018'de 43 dolar, bugün 23 dolar alınabildiğini kaydetti. Altay, "Bu tablo için 'iyi yönetim' derlerse o takdir kendilerinin, ama ben bunun kötü yönetim olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Altay, "Cumhurbaşkanlığı için yapılan yazlık sarayı, iktidar olduklarında, engellilere, şehit yakınlarına ve gazilere tatil köyü ve rehabilitasyon merkezi olarak vereceklerini, yıkmayacaklarını" söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da 19 yıldan bu yana Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin, hangi mesafeleri katettiğinin ortada olduğunu dile getirdi.

CHP'nin uzunca bir süredir, sistematik olarak, saray tartışmasını sahte gerçeklik üzerinden kurgulamaya çalıştığını kaydeden Ünal, "Bunlar devlete, millete aittir, şahıs ya da kişisel mal değildir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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