TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş "kamuda ücret eşitsizliği", CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "tam kapanmanın esnaf ve yurttaşa ekonomik etkileri", AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı "24 Nisan 1915'te ne oldu? Ermeni soykırım iddiaları" başlıklarında gündem dışı konuşma yaptı.

Yokuş, kamuda ücret adaletsizliği olduğunu iddia ederek, "Ey asgari ücretli, senin devletini yönetenler, yandaşlarına 150 bin lira maaş veriyor. Ey emekli, şu tabloya bir bak." diyerek, elindeki maaş tablosunu gösterdi.

Bunun üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, iftiralarla dolu bu konuşmayı, tümüyle reddettiklerini ifade etti.

CHP'li Çakırözer, ülkenin salgın önlemleri kapsamında kapandığını ancak Türkiye'nin dört bir yanında esnafın kara kara düşündüğünü belirterek, "Onlara destek sağlamadan bu Meclisi kapatamayız." dedi.

Çakırözer, Meclisten bir gelir desteği paketi çıkarılması için çağrıda bulundu.

AK Parti'li Özşavlı, Birinci Dünya Savaşı'nın bir kader anı olduğunu vurgulayarak, o kader anında gayrimüslim vatandaşların büyük kısmının bir tercih yaptıklarını söyledi.

Hakkari'de o dönem kurulması planlanan sözde "Süryani Devleti"nin bayrağını gösteren Özşavlı, İngilizlerin 30 bin Süryani'ye söz vererek kandırdığını ve eline silah almasını sağladığını dile getirdi.

Batı Anadolu'daki Rum köylerinden İngilizlere, "Biz, Yunanistan'la birleşmek istiyoruz" şeklinde telgraflar gönderildiğini anlatan Özşavlı, devletin gayrimüslim tebasının büyük oranda, İtilaf Devletleriyle iş birliği yaptığını kaydetti.

Grup başkanvekillerinden "Ermeni soykırımı iddiası" değil, "Ermeni soykırımı iftirası" ifadesini kullanmalarını isteyen Özşavlı, "Çünkü bugün Avrupa'da 'Türk inkarı' konuşuluyor. 'İnkar' diyor. Bilerek bu kelimeyi kullanıyorlar. Ben de bu iddialara 'iftira' kelimesini yakıştırıyorum." şeklinde konuştu.

Bu konuda bir yasal çerçeve yapılması gerektiğini vurgulayan Özşavlı, "Asılsız soykırım iftiralarıyla mücadele kanunu olamaz mı?" diye sordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz