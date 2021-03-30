TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, "Ankara-İzmir arası ulaşım sorunları", AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü" ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Irak Türkmenlerinin sorunlarına" ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta