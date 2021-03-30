TBMM Genel Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu toplandı

Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, "Ankara-İzmir arası ulaşım sorunları", AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü" ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Irak Türkmenlerinin sorunlarına" ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Erkan Kandemir Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:44:40. #1.14#
title