TBMM Genel Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBMM Genel Kurulu toplandı

02.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:43
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Yeşilay Haftası nedeniyle yaptığı konuşmada, alkol, tütün, uyuşturucu madde bağımlılıklarına internet bağımlılığının da eklendiğini belirterek bunların insan yaşamını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Bağımlılıkla sadece Yeşilayın değil tüm kurumların mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Aycan, en iyi yöntemin bağımlılığın ortaya çıkmasını engellemek olduğunu belirtti. Aycan, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda parti olarak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, 2021'in Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinin önemine işaret ederek Yunus Emre'nin dünyasını günümüze taşıyabilmek gerektiğini dile getirdi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türk fındığını tehdit eden bir böcek türü nedeniyle 5 bin dönüme yakın fındık bahçesinin söküldüğünü öne sürerek buna karşı etkin tedbir alınmasını istedi. Kaya, bu böceğin Türkiye'ye, AK Parti'li belediyece İtalya'dan getirilen süs bitkileriyle ulaştığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Eda Ece Cansu Dere Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:51:20. #1.14#
title