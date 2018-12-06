AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, son zamanlarda istinat duvarlarında olduğu gibi yollarda çökmelerle karşılaştıklarını belirterek, "Bunların büyük bölümünde sorun proje, kontrolden değil mevcut statik hesaplama modelimizden kaynaklanıyor. İnşallah bir, iki ay içinde yeni statik ölçüm modelini belirleyecek yönetmelik yayına girecek." dedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için İstanbul'un ilçelerinde meydana gelen çökme, göçük ve toprak kaymalarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul'u yöneten ilçe ve büyükşehir belediyesinin işe ciddi yaklaşmadığını savundu. Nuhoğlu, inşaatların çok kısa sürede bitirilmek istenildiğini, mühendislik hizmetlerinin ya alınmadığını ya da eksik alındığını, bu konularla ilgili jeoloji, inşaat ve jeofizik mühendislerinin koordineli çalışamadığını, düşük ücretli olsun diye yeni mezunların işe alındığını öne sürdü.

Nuhoğlu, yıkılan bütün yapılarda teknik hataların olduğunu gördüklerini, bazılarında hesap yanlışlığı bulunduğunu, kazı başlamadan önce yumuşak zeminlere kazık çakıldığını savunarak, "İstanbul'da yaşayan bir mühendis olarak söylüyorum, AKP yönetimleri mühendisle çalışmıyor, mühendisleri devre dışı bırakmıştır. Yüzlerce mühendis barındırıyor ama birçoğu devre dışıdır."diye konuştu.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Kamu İhale Yasası'nın 16 yılda 186 kez neden değiştiğini sorarak, "İhale almak için tek şey yeterli; yandaş olmak." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, devletin gerekli denetimi yapmadığını, işverenin gerekli eğitimi vermediğini, belediyelerin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getiremediğini ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, tüm yapım işlemlerinde can, mal, çevre güvenliğini sağlamanın asli görevleri olduğunu, bu konuda kurumların çalıştığını, buna rağmen istenmeyen olayların yaşandığını belirtti. Şentürk, bunlardan birinin Ümraniye'deki metro kazası olduğuna işaret ederek, bunun, önceden öngörülmesi mümkün olmayan, kısa anda, kısa mesafedeki kaymadan kaynaklı olduğunu anlattı.

Şentürk, tüm projelerde sıkıntı olmadığını, mühendislik hizmetlerinin yerli, yabancı uzmanlarca verildiğini, bölgede 5 dakika aralıklarla ölçüm yapan elektronik ölçüm sistemlerinin de bulunduğunu söyledi.

Son zamanlarda istinat duvarları olaylarında olduğu gibi yollarda çökmelerle karşılaştıklarını kaydeden Şentürk, bunların büyük bölümünde sorunun proje, kontrolden kaynaklanmadığını ifade etti. Şentürk, "Sorun mevcut statik hesaplama modelimizden kaynaklanıyor. Değişen iklim koşulları nedeniyle yoğun yağmur ve kar karşısında mevcut model yetersiz kalıyor. Bunun farkında olan bakanlığımız geçtiğimiz ay ODTÜ, Boğaziçi ve İstanbul üniversitelerinden akademisyenlerin de yer aldığı 11 kişilik bilim kurulu oluşturdu, çalışıyor. İnşallah bir, iki ay içinde yeni statik ölçüm modelini belirleyecek yönetmelik yayına girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti Grup önerisi Genel Kurulda kabul edilmedi.