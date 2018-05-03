AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, "1970'li yıllar çayın altın yıllarıdır. AK Parti öncesi ise çayın en zor yıllarıdır. AK Parti ile beraber çay yeniden altın yıllarını yaşamaktadır." dedi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için basın özgürlüğü önündeki engellerin araştırılmasına ilişkin önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

Partisinin önergesi üzerinde söz alan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Türkiye'nin uluslararası basın özgürlüğü sıkalasında her yıl bir adım geriye doğru giderek 157. sıraya gerilediğini öne sürdü. Kürkcü, basın özgür değilse hiç kimsenin özgür olmayacağını söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise bugünün, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olduğunu ve dünyada kutlandığını belirterek, "Türkiye'de kutlayamıyoruz. Çünkü, Türkiye'de basın özgür değil. Basın özgürlüğü yok." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, konuşmasına, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü" kutlayarak başladı.

Demokrasilerde basın, medya ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu dile getiren Kaynarca, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne ilişkin yapılan yasal düzenlemeleri anlattı. Hiçbir meslek grubunun ayrıcalığının olmadığına işaret eden Kaynarca, "Fransa'da DAEŞ ile ilgili bir basın mensubu övücü cümleler söyleyemiyorsa hiçbir terör örgütüyle ilgili de Türkiye'de basın hürriyeti, ifade hürriyeti var diye bu tür cümleler sarf edilemez." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından HDP Grubu'nun önerisi oylamayla reddedildi.

"Kısmen tatmin eden bir çay alım fiyatı açıklandı"

Daha sonra CHP Grubu'nun, çay tarımının ve sanayisinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergenin bugün görüşülmesi önerisine geçildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, çayın Doğu Karadeniz için son derece önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Bölgede, çay olmazsa sosyal ve ekonomik hayatın son bulacağını ifade eden Bekaroğlu, "ÇAYKUR olmasa da bölgede çay olamıyor, çay olmayınca da bölgede yaşam zorlaşıyor. Bu yıl ilk defa zamanında üreticiyi de kısmen tatmin eden bir çay alım fiyatı açıklandı. Bu taktir edilen bir şeydir." dedi.

Bekaroğlu, ÇAYKUR'un soğuk içecek üretmesi ve Varlık Fonu'na devredilmesini de eleştirdi.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal da çay üreticilerinin sorunlarının fazla olduğunu belirterek, "Aslında işin temelinde yatan şey bütün ekonomik tarım ürünlerindeki sıkıntıların aynısıdır. Sayın tarım bakanıyla cuma günü görüştüğümüzde, çay fiyatını açıklamaya giderken kendisine en az yüzde 15 taban fiyatın belirlenmesini, zam yapılmasını tavsiye etmiştik. Kendileri yüzde 16 zam verdiler. Buradan teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar ise çay tarımına ilişkin bilgi vererek, "1970'li yıllar çayın altın yıllarıdır. AK Parti öncesinde ise çayın en zor yıllarıdır. AK Parti ile beraber çay yeniden altın yıllarını yaşamaktadır." diye konuştu.

Ayar, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarlarından önce yaş çayın taban fiyatı bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi hedeflenen enflasyona göre açıklanırdı. Gerçeklenen enflasyon her zaman hedeflenenin üzerinde olurdu ve üretici hep kaybederdi. Ayrıca yaş çay bedellerinin müstahsil ödemeleri ise bir sonraki yılda yapılırdı ve enflasyon nedeniyle bir de buradan kaybederdi. AK Parti iktidarlarında ise yaş çay fiyatı gerçekleşen enflasyonun üzerinde hep arttı. Müstahsilin sattığı çayın ödemesi bir sonraki yılda değil bir sonraki ayda yapılmaktadır."

CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan Afganistan Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Humayun Humayun ile beraberindeki heyet de diplomatik locadan, bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.