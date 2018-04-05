AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, güvenlik birimlerinin lojistik ihtiyaçları kadar psikolojik desteğe de ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu beklentiye en duyarlı cevabı da toplumun öncü güçleri olan sanatçılar verir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı söz alan AK Parti'li İsen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek vermek ve askerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcuyla Oğulpınar Hudut Karakolu'ndaki buluşmasının, toplumun çeşitli kesimlerinde çok olumlu yankılar uyandırdığını söyledi.

Buna karşın, bu etkinliğin CHP başta olmak üzere bazı çevrelerde anlaşılmaz bir tepkiye neden olduğunu belirten İsen, "Ana muhalefetin toplumun hassasiyet gösterdiği bu meseleye karşı takındığı tavır, doğrusu benim de anlamakta güçlük çektiğim ve izah etmekte zorlandığım bir tablo oluşturmaktadır." diye konuştu.

Geçmişte de bu uygulamaya benzeyen örneklerin olduğunu aktaran İsen, şunları söyledi:

"Güvenlik birimlerinin lojistik ihtiyaçları kadar ölüm pahasına yaptıkları bu tür mücadelelerde psikolojik desteklere de ihtiyaçları vardır. En azından böylesine hayati konularda yapıp ettiklerinin toplumca onandığını hatta daha ileri giderek, takdir edildiğini görmek isterler. Bu beklentiye en duyarlı cevabı da her coğrafyada ve her dönemde hassas duyarlılıklarıyla toplumun öncü güçleri olan sanatçılar verir.

Tarihimize dönüp baktığımızda, daha Osmanlı'nın kuruluş yıllarında mehterin dünyanın en eski askeri bandosu olarak dizaynı da karşı tarafa psikolojik üstünlük sağlamak ve askerin moralini güçlü tutmak için düzenlenmiş bir faaliyettir. Sonraki dönemlerde de savaşlar sırasında, orduda, derviş meşrep sanatçılar bulundurulmuş ve bunlar, savaşan askerleri cesaretlendirip teşvik etmişlerdir."

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Zeytin Dalı Harekatı'nın "iç politikaya alet edildiğini" öne sürdü.

CHP'nin, "terör için bir güvenlik şeridi oluşturulması, bununla sınırlı olması, şehir merkezlerine girilmemesi, TSK'nin bu haklı harekatının iç politika malzemesi yapılmaması" şartlarıyla bu harekatı meşru kabul ettiğini belirten Bekaroğlu, "Bu işin iç politika malzemesi yapılmasına, yani metal yorgunluğunuzun düzeltilmesine aracı yapılmasına karşı çıkıyoruz. Sizin metal yorgunluğunuzdan dolayı bu millet şehit vermez, vermemeli." diye konuştu.